Joven rapero terminó en el hospital por intoxicación de Cheetos

A veces pensamos que la comida que comemos con mucha frecuencia no nos puede hacer daño, incluso, los snacks los vemos como algo simple que no debería tener mayor repercusión, pero siempre pasa algo que nos descontrola por completo cuando olvidamos que todo en exceso es malo. Ese fue el caso de Lil Xan, un joven rapero de apenas 22 años, que saltó a la fama en paralelo a su novia, Noah Cyrus, la hermana menor de Mylie, que también está apostando por una carrera solida como la de su hermana.

Lil Xan hospitalised after eating too many flamin’ hot Cheetos https://t.co/uQRZ8CKgwO pic.twitter.com/vGgNz1W3k3

— NME (@NME) September 25, 2018