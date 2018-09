Los signos del zodiaco que prometen todo con tal de conseguir lo que quieren en el amor

De acuerdo con el horóscopo, algunos signos del zodiaco son capaces de prometer todo con tal de obtener lo que quieren en una relación, esto no significa que lo hagan con mala intención o que no se interesen por la persona con la que están, simplemente quieren sentirse amados y desean que su relación sea de cierta manera, por eso no dudan en intentar manipular un poco las cosas para que todo sea como siempre soñaron.

Libra

No es alguien que se la pase prometiendo cosas que sabe que no puede cumplir, pero cuando se trata de alcanzar sus metas en el amor, puede dejarse llevar y es capaz de hacer promesas que no siempre podrá o querrá cumplir.

Sagitario

Puede ser que se deje llevar por la emoción del momento y prometa cosas que después se olvidará de cumplir, siempre hace lo que quiere y el plano amoroso no es excepción.

Géminis

Para Géminis una promesa no se trata de cumplirse de inmediato, así que puede ser percibido como alguien que no cumple con lo que promete, en realidad para él el tiempo es muy efímero y puede que cumpla sus promesas eventualmente.

Tauro

Para ellos las promesas no son tan importantes como los hechos, así que puede prometer varias cosas pero realmente se concentrará en hacer loq ue cree mejor en el momento.

