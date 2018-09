¡Insólito! Mujer expuso a su bebé a mortal enfermedad por no vacunarlo

La vacunación es uno de los medios más eficaces para prevenir enfermedades infecciosas y es responsable de la reducción de varias enfermedades, pero existen personas que no están de acuerdo con vacunar a sus hijos, son los llamados “anti-vaxxer”.

Como es el caso de una mujer que expuso a su bebé de dos meses, quien contrajo una grave enfermedad de su hija mayor, por no vacunarlos.

La mujer publicó en redes sociales la difícil situación que estaba pasando, pero en lugar de mostrar remordimiento por poner a su hijo en peligro, mantuvo su decisión y afirmó en el hospital que ella estaba totalmente en contra de las vacunas.

La madre estaba buscando el apoyo de padres que compartieran sus creencias y hayan experimentado situaciones similares, pero lo que ganó fue una lluvia de críticas por fallar en salvar a su hijo de contraer una enfermedad que se puede prevenir con las vacunas.

“Todos queremos hacer lo correcto para nuestros hijos. Soy una madre real que no vacuna. Mi hijo tiene 2 meses de edad. Estoy en el hospital con él ahora mismo. Él es positivo para la tos ferina y me dicen que la obtuvo de mi hija no vacunada ", explicó en el post.