Horóscopo de hoy miércoles 26 de septiembre

ARIES

Deja de complicar las cosas, hay ciertos aspectos de tu vida en los que debes trabajar como el apego a situaciones que son ajenas a ti y que no deberían de impactarte tanto.

TAURO

Hoy todo marchará de maravilla, solo es necesario que seas cuidadosa pues podrías sufrir alguna molestia física que te impida llevar tus actividades con plenitud.

GÉMINIS

Es necesario que te tomes un descanso, que leas un buen libro, que vayas a un museo, que aclares tu mente y pongas en claro qué es lo que quieres y cómo vas a lograrlo.

CÁNCER

No dejes que nada termine con tu espíritu libre, no dejes que las opiniones de terceros te carguen con su energía negativa. Toma solo las críticas constructivas.

LEO

Tu personalidad hará que estés más atractiva que nunca, más deseosa de probar cosas nuevas, disfruta de lo que estás viviendo y aprovéchalo como trampolín.

VIRGO

No te adelantes, no te preocupes por situaciones que aún no se dan, es momento de que te tomes un respiro y dejes de lado la ansiedad que tantas malas jugadas te ha hecho pasar.

LIBRA

Hay alguien que necesitará tu ayuda, que querrá tu opinión respecto a un tema delicada, no dudes en dar tu punto de vista, pero no permitas que eso afecte más de lo que es debido.

ESCORPIO

Deja de vivir en el pasado, aprende a disfrutar lo que te está sucediendo en este mismo instante que es lo único que tienes, lo que en verdad te pertenece está aquí y ahora.

SAGITARIO

Puede que hoy te sientas llena de emociones, que sientas mucha pasión por todo, por tu pareja, por lo que haces, los sentimientos estarás a flor de piel, no lo dejes pasar.

CAPRICORNIO

Hoy tus ánimos estarán a todo lo que da, piensa positivo, planea tu día y no dejes que nada ni nadie lo arruine, no le des ese poder a la gente.

ACUARIO

Estarás melancólica, y eso te hará sentir triste y sin rumbo, reúnete con amigos y pide ayuda en caso de que la necesites.

PISCIS

Estás en una etapa increíble, estás preocupada por tu salud, has comenzado una nueva rutina de ejercicios, no la abandones, preocúpate más por ti.

