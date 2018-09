¡Moda sustentable! Estas 2 emprendedoras boricuas convierten toldos removidos en hermosos bolsos

View this post on Instagram

¡Nos siguen llegando toldos! Estos nos llegan de #Comerío, #VegaBaja y #Dorado. ¡Que alegría saber que más familias tienen su techito reparado! 🙏🇵🇷 Si tienes un toldo que ya no utilices, #BlueroofPR puede darle una segunda vida. Comunícate con nosotros a puertoricoblueroof@gmail.com si deseas donarlo. #PuertoRico #PuertoRicoSeLevanta #PuertoRicoDePie #Toldos #ToldoAzul