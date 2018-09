Horóscopo de hoy: domingo 23 de septiembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Un amigo puede acudir a ti en busca de ayuda hoy y estarás más que feliz de ayudarlo. De hecho, hoy se te recompensa más devolviendo a los demás, especialmente a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Solo ten cuidado con hacer demasiadas cosas, no agotes tus energías. Las relaciones con otros pueden traer oportunidades, tómalos en cuenta.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Si tu trabajo actual te está causando demasiado dolor de cabeza, puedes obtener la motivación que necesitas hoy para pasar a algo más adecuado para ti. Si te preocupa si encontrarás una nueva oportunidad, no te desesperes. Estás a punto de tener más de una opción para el futuro.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tienes grandes planes e ideas para ejecutar hoy, pero ten cuidado de no exagerar, especialmente si se trata de hacer algo por alguien más. Asegúrate de saber lo que se espera de ti antes de decir que sí. Mientras tanto, ¿cuándo fue la última vez que te divertiste? Prepárate, es tu momento.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cuando se trata de una relación romántica, ¿obtienes lo que necesitas? Si la respuesta parece dudosa, puede que sea hora de que te acerques y descubras lo que quieres de esta situación. Si bien puedes tener dificultades para tratar de decidir, no fallarás si sigues tu intuición.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu pareja o alguien cercano a ti puede solicitar tu ayuda hoy. Mostrar un acto de bondad o apoyo para ellos, podría ser justo lo que necesitas para aumentar tu propio espíritu. Al mismo tiempo, desconfía de los abusivos. También está bien que aprendas a decir cuando tú necesitas la ayuda. Hoy se trata de comunicar.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puedes sentirte sin rumbo y desesperada hoy, pero no tiene por qué ser así. Asegúrate de rodearte de quienes amas pero también de ser reconocida por tus actos. Tu tiempo también lo vale.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si una conexión romántica no te hace sentir tan bien como mereces sentir, ¿vale la pena quedarse? Sin embargo, no pases demasiado tiempo preocupándote por el pasado porque una ola de atención está a punto de cruzarse en tu camino. Nuevas oportunidades vienen con eso. Pide lo que quieras

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es hora de que abandones el pasado, ya que está limitando tu capacidad para seguir adelante. Ya no tienes que seguir diciéndote las mismas viejas historias, ahora tienes la oportunidad de escribir una nueva historia. Puedes comenzar por tomarte un tiempo para reflexionar y sintonizarte consigo misma.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puedes estar atrapada entre ver lo que es posible y ver lo que está frente a ti ahora, lo que puede hacer que sea difícil ver las cosas con claridad. Si bien debes ser optimista, ten cuidado con creer en algo tan fuerte que no puedas ver la verdad. Hablar con un amigo puede traer perspectiva.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Te mereces un regalo hoy, Capricornio. Así que trate de no sentirse demasiado culpable por derrochar un poco en usted mismo. Además, si un amigo está pidiendo más de lo que puede dar en este momento, no se sienta presionado para acudir al rescate. En lo que respecta a la carrera, las cosas están a punto de calentarse de una buena manera. Haga alarde de ese currículum.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede que no te sientas tan optimista como te gustaría sobre dirección que estás tomando. Trata de no insistir en lo que no funciona porque las nuevas oportunidades se te presentarán muy pronto. Busca formas de estimular tu espíritu con viajes o aprendiendo algo nuevo.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es momento de que dejes echar a andar tus sueños en el mundo real. Nada es imposible si canalizas tu energía hacia lo que deseas. Estás a punto de ver qué tan poderosa eres cuando se trata de hacer que las cosas sucedan.

