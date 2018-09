Se aman pero llevan tres años sin tener sexo, la sorprendente historia de una pareja asexual

¿Se puede vivir sin tener sexo? Pues aunque parezca increíble, esta joven pareja demuestra que sí.

Y es que Charlotte y Jacob de 23 años llevan una relación muy amorosa y perfecta en Inglaterra, pero sin sexo y tampoco tienen planes de tenerlo. Así lo confesaron los jóvenes, quienes tienen tres años sin sexo, al programa Victoria Derbyshire de la BBC.

"Hemos estado juntos durante cuatro años, pero no hemos tenido relaciones sexuales en los últimos tres y no tenemos planeado hacerlo", cuenta la joven, quien se considera asexual, algo que a su novio en un comienzo no le gustó, pero luego aceptó plenamente.

Los jóvenes confesaron que el sexo no forma parte de la relación. "Probamos los primeros seis meses de pareja, pero realmente no nos funcionó, no nos hacía felices a ninguno de los dos", cuenta la joven.

Charlotte también explicó que su novio no quiere tener relaciones sexuales con alguien que no quiere hacerlo.

Algunos hombres no podrían aceptar esa decisión ni asumirla pero Jacob no tiene ningún problema con ello. "Tengo una relación fantástica con una persona maravillosa", dijo.

"Es realmente triste ver cómo algunas personas priorizan el sexo sobre la felicidad", dijo la joven.

