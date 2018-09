"Hoy… Legumbres" un programa de cocina con sabor colombiano

Con garbanzos, frijoles y lentejas, entre otras, la chef colombiana Margarita Bernal propone numerosas y originales recetas en el programa "Hoy… Legumbres".

Bernal, cocinera profesional con especialización en pastelería, se dedica a la investigación y el estudio de la gastronomía, incluso, escribe artículos para distintas revistas y realiza además asesorías gastronómicas creando cartas para restaurantes y estandarización de procesos de cocina. Además, equilibra su pasión por la cocina con su carrera en marketing publicidad como también una constante actividad en medios de comunicación y hasta su propio blog “El condimentario de Margarita”.

En el programa que conduce se pueden descubrir alternativas diferentes a ciertos ingredientes con el fin de incorporar las legumbres en platos provenientes de los distintos recetarios latinoamericanos. En cada episodio de esta serie, Margarita sorprenderá con alternativas para las comidas más tradicionales como variaciones de hummus hasta brownies de frijol negro, barras de granola y un cheescake único. En cada plato se incluye una dosis de este sano alimento que proporciona a nuestro organismo numerosos nutrientes como fibra, antioxidantes, proteínas vegetales y más.

La experta en gastronomía habló para nosotrosa sobre su mayor pasión, la cocina.

1.Su propuesta gastronómica es a base de legumbres, háblenos de dónde nace esa idea.

Las legumbres son el futuro de la alimentación. Son riquísimas en nutrientes, proteína, fibra y aportan muchísimos beneficios para la salud. Me parece maravilloso el reto de crear, compartir y cocinar con la múltiple variedad de legumbres que existen, es infinito lo que puedes hacer. Como colombiana que soy, tengo el hábito de consumir legumbres en casa, casi que una vez a la semana, pero en muchos otros países no es así y es una gran oportunidad para compartir recetas y sorprender, abrir la mente de los televidentes que adoran cocinar e innovar.

2.¿Qué fue lo primero que aprendió a cocinar?



En mi casa teníamos la costumbre los domingos en la noche de reunirnos en familia a ver Don Chinche y siempre lo hacíamos compartiendo un sándwich que yo preparaba. Recuerdo que compraba con mi papá los ingredientes en la tienda de la esquina, era una delicia el plan. Un día quise hacer algo diferente y se me ocurrió hacer changua, en la cazuela de barro tal y como debe ser, pero la metí al horno para que el queso fundiera y fue un éxito rotundo. Adoro la cocina colombiana y nuestros sabores de infancia.

3.¿Qué es lo que la marcó para elegir esta profesión?

Mi familia siempre giró en torno a la cocina. Mi mamá fue una gran cocinera y con ella aprendí mucho. Con el paso de los años me encontré con todas sus recetas de cocina, escritas a mano y fue una gran motivación. Yo estudié primero mercadeo y publicidad y fui banquera por un tiempo pero no era feliz. Cuando me casé, descubrí la felicidad de consentir a tu pareja y amigos a través de la comida, fue cuando decidí dedicarme a la cocina, estudiarla profesionalmente y desde entonces soy absolutamente dichosa, porque encontré lo que realmente me llena profesional y espiritualmente.

4.¿Como terminó en la televisión?

Siendo honesta jamás lo busqué, ni lo tenía entre mis planes profesionales. El canal El Gourmet fue mi inspiración, motivación y mayor escuela cuando comencé mis primeros pasos cocinando, hace mucho tiempo atrás. Mi admiración era por las mujeres que cocinaban como Narda y Dolly, las veía y quería cocinar todo lo que hacían, aún tengo montones de cuadernos y folders con todas sus recetas. Un día me escribieron del canal, diciéndome que habían visto mi trayectoria, experiencia y pasión por la comida y que les gustaría hacer conmigo un casting para el programa “Hoy… Legumbres”, y una cosa llevó a la otra y hoy soy parte de los chefs del canal, ha sido una de las más increíbles experiencias de mi vida.

5.¿Cuál es el ingrediente típico colombiano que no puede faltar en la mesa o en una receta?

Si es salada la cebolla junca o larga, para postres adoro cocinar con panela.

6.¿Cuál es su plato estrella, el que mejor hace?

El guiso de lentejas colombiano es mi favorito de todos, con plátano maduro, arroz blanco y huevo frito. Es más, eso quisiera de última cena si tuviera la posibilidad de elegir.

7.¿Influencias de cocinas del mundo?

Me fascina la cocina mexicana, llena de historia, técnicas, tradición e ingredientes increíbles. Adoro y admiro que en ese hermoso país se sienten orgullosos de su comida y cultura gastronómica. Y la otra sin lugar a dudas es la italiana, siento una gran cercanía con la comida de este país, no hay semana que no coma pasta, es de las cosas que más me gusta cocinar para mí en casa.

8.¿Qué piensa de la cocina colombiana?

Colombia tiene la riqueza de un continente. Nuestra cocina es amplia, diversa, versátil, es una cocina de regiones: Pacífico, Caribe, Andes, Orinoquía y Amazonía. Tenemos enormes diferencias e influencias geográficas, culturales y raciales que son nuestra gran fortaleza. Somos el país de las mil cocinas.

9.¿Qué país la atrae gastronómicamente y le gustaría conocer?

Japón sin pensarlo un segundo, es un sueño que espero cumplir pronto.

10.¿Cómo agasaja a sus amigos cuando la visitan en su casa?

Alguna vez leí esta frase escrita en 1825 por uno de los más famosos gastrónomos, Jean Anthelme Brillat-Savarin y me marcó: “Invitar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros”. Así que cuando invito a mi casa me gusta consentir y atender de la misma manera que me gustaría lo hicieran conmigo, me esmero y pienso en cada detalle. Reconozco que me fascina ser anfitriona, quiero que mis invitados se sientan felices y atendidos como en su casa, me esmero por dar el mejor trago, una rica comida preparada con cariño, música, el calor de la chimenea, la iluminación adecuada y la combinación perfecta de invitados.

11.¿Quién cocina en su casa?

Como vivo sola cocino yo, aunque la persona que me ayuda en casa es una de las mejores cocineras que conozco, se llama Anita y a veces le pido que me consienta con su cocido boyacense que es el más rico que he probado.

12.¿A cuáles chefs admiras y por qué?

Admiro a las mujeres cocineras que día a día se levantan a preparar la comida de su familia y de su casa y que lo hacen con amor y pasión por el oficio. Admiro a todas esas mujeres que tienen una sazón inigualable de sabores colombianos, esas que en alguna columna llamé "las doñas de la cocina criolla" que, sin estudios profesionales en gastronomía, logran que cada bocado sea inolvidable.

SOBRE EL PROGRAMA

Horario:Lunes a viernes a las 5:00 pm.

Dónde: El Gourmet.