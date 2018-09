El gran cambio de vida que el equinoccio de otoño traerá a cada signo del zodiaco

ARIES

Definitivamente estás viendo las cosas de manera diferente en estos días, en términos de tus relaciones. Querrás conocer gente nueva y enamorarte pero pero si no puedes amarte a ti misma, ¿cómo se supone que debes amar a alguien más?

TAURO

A veces, todo lo que se necesita es un momento esporádico para finalmente despertar y oler el café. Ya es suficiente, Tauro. Has pospuesto esto demasiado tiempo, y es hora de hacer un cambio. Recibes lo que das.

GÉMINIS

Debes aprender que no hay nada que temer. Mira lo lejos que has llegado, y esto es solo el comienzo. Eres un intelectual ingenioso con una cantidad infinita de talento. No hay tal cosa como otro tú.

CÁNCER

Sientes las cosas tan profundamente y a veces tienes miedo de decirle que no a alguien, solo porque no quieres herir sus sentimientos en el proceso. ¿Y tú? A veces está bien ser egoísta y cumplir tus caprichos primero.

LEO

Eres ruidosa, orgullosa y la realeza del zodíaco, así que a veces es fácil sentirte frustrada si no te sientes tomada en cuenta. Sin embargo, no hay necesidad de enojarse, especialmente cuando puedes comunicar todo lo que tienes en mente.

VIRGO

Trabajas más duro que todos los demás, y es hora de que disfrutes de todo lo que has trabajado tanto. Además, no dudes en darte una palmadita en la espalda también. No acabes con tu brillo.

LIBRA

Es tu revolución solar y nunca te has sentido más lista para seguir adelante. Comienza de nuevo y no mires hacia atrás. Este es tu viaje así que tú tienes el control de hasta dónde quieres llegar.

ESCORPIO

Ha sido un año largo ¿no? Con su retorno solar no muy lejos, es importante deshacerse de lo que ya no le sirve, para que pueda comenzar de nuevo, con un borrón y cuenta nueva. Déjate llevar y deja ir, Escorpio.

SAGITARIO

El cambio viene bien para ti porque eres un ser espiritual. Estarás superando muchos obstáculos que te tenían agobiada pero no hay nada más bello que hacer pequeños cambios en ti para avanzar. Es momento de caminar con paso firme a algo nuevo.

CAPRICORNIO

Has trabajado lo suficiente y ya es hora de que pidas algo de respeto. Sabes lo que vales y todo lo que eres capaz de hacer, ¿verdad? Bueno, no tengas miedo de mostrarle al mundo quién es el jefe.

ACUARIO

No ha sido una temporada fácil para ti y ésta es exactamente la razón por la que te sientes como una persona completamente diferente. Está bien, sigue así. A veces la adversidad te ayuda a encontrar el camino. No temas.

PISCIS

La ruina es el camino hacia la transformación. A veces las cosas deben colapsar en nuestras vidas, para que podamos reconstruirlas, la forma en que deben construirse. Estás detrás de la cortina, y parece un poco más oscuro de lo normal, pero esto es todo una fase y pasará más pronto de lo que crees.

