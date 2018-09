Ella es Nicole Bonilla, ¡La ecuatoriana que lo dejó todo para viajar por el mundo!

Lo que para muchas ha sido un sueño de vida, es para esta mujer toda una realidad.

Nicole Bonila es una guayaquileña, de 27 años que no se doblegó ante el miedo sino que se dejó llevar por sus sueños y un buen día tomó la decisión que le cambiaría la vida.

Motivada por un ideal que mantenía desde la infancia, renunció a su trabajo y a todo lo que la ataba a su país natal, para viajar por el mundo.

"Hace años que en mi cabeza tenía la idea de viajar de manera permanente, convertirme en una ciudadana del mundo, varias ocasiones quise hacerlo, pero lamentablemente habían cosas que no me permitían tomar la decisión en ese momento como la universidad, tenía que terminar, no podía dejar a medias la carrera, luego mi trabajo, las deudas, siempre había algo que me impedía tomar mi mochila e irme hacia lo desconocido.", expresa la joven en su blog personal.