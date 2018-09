La diferencia entre estar enamorada de verdad y ser emocionalmente dependiente

Todos tenemos esos amigos que saltan de una relación a otra una y otra vez y siempre dicen estar "completamente enamorados". No es que tenga algo de malo probar o seguir buscando al indicado pero es inevitable preguntarse cómo alguien puede estar "enamorado" de todas esas personas, en momentos tan diferentes, una y otra y otra y otra vez.

Para mí, es miedo a estar solos. Pero todos lo tenemos, sólo que a veces, disfrazamos los vacíos emocionales con relaciones momentáneas y nos justificamos diciendo que "es amor" .

Y es que ¿qué pasa si estás tan asustada de estar sola que cualquiera que se acerque te hace pensar que es tu alma gemela?

Amamos a personas que no nos atraen del todo, a quien sabemos no es nuestro tipo, a quien es superficial y con quien no sentimos la satisfacción de su compañía. Eso no es amor.

De pronto nos cuestionamos si es real o si es solo una inseguridad enmascarada. Amar porque sí es un indicador de que nos apegamos a la idea de que no queremos estar solas y caemos en un ciclo vicioso donde olvidamos lo que es el amor de verdad. ¿Te ha pasado?

Echa un vistazo a esta lista para descifrar si lo que estás haciendo por esa persona vale todo el tiempo invertido o es sólo una dependencia emocional.

EL AMOR ES APASIONADO; EL APEGO ES APÁTICO

Dicen que el sentimiento más cercano al amor es el odio, de ahí que después de romper con alguien, todo ese amor hermoso se convierta en una furia intensa.

Sin embargo, cuando sólo estás apegada a alguien, nunca te enfadas tanto cuando llega la distancia. Te pone ansiosa y te pone irritable por momentos, pero al final no sientes esa ira apasionada que sientes cuando estás enamorada. Porque es un capricho y nada más.

EL AMOR ESTÁ LIBERANDO; LA DEPENDENCIA ES POSESIVA

Cuando estás enamorada, no necesitas ver a la persona para sentirte segura. No necesitas estar con esa persona para entender cómo se siente y nunca cuestionas el afecto que te tiene.

Cuando se trata de una dependencia emocional, nunca se tiene una verdadera influencia sobre los sentimientos de la pareja porque la única vez que te siente segura es cuando estás con él o ella. Cuando estás separada, no puedes evitar preguntarte qué o quién está haciendo.

EL AMOR ES EMPODERANTE; LA DEPENDENCIA ES TODO SOBRE EL PODER

No hay nada como el amor verdadero para hacerte sentir que puedes hacer cualquier cosa. Te da una nueva sensación de libertad, una energía rejuvenecida. Estás viva y lista para enfrentarte al mundo.

Cuando se trata de una dependencia emocional, se convierte en una lucha de poder. Quieres asegurarte de que eres la única en la relación y que tú eres la que está tomando las decisiones.

