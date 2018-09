¡Al príncipe Harry le aterra toparse con su abuela, la reina Isabel!

El príncipe Harry hizo una curiosa revelación a un grupo de visitantes que estaban en el palacio de Buckingham. Con algo de humor y picardía, el integrante de la realeza pidió que si se llegaran a encontrar con su abuela, la reina Isabel II, no le demostraran miedo. Al parecer hasta él mismo ha sentido “pánico” y “temor” cuando de forma inesperada se topa con ella.

“Ustedes han pasado más tiempo en el Palacio de Buckingham que lo que yo he estado en toda mi vida y tan solo han estado aquí dos semanas”, añadió el querido hijo del príncipe Carlos y Lady Diana en su conversación con los visitantes.

“¿Aún no se han encontrado con la reina? Si de repente se topan con ella en el corredor, no entren en pánico. Sé que les pasará. ¡A todos nos ocurre! A mí me ha pasado (…) me ha dado algo de miedo encontrármela de manera inesperada”, comentó el príncipe entre risas.

El curioso momento hará parte de un documental para la televisión que lleva por nombre “Queen of the World”. Será presentado a finales del mes de septiembre. Este documental mostrará la intimidad de la familia de la reina Isabel II.

Harry, en otras entrevistas, aseguró que “respeta” mucho a su abuela y en los eventos públicos se asombra ver como muchos se “intimidan” ante su presencia y por ser la Reina de Inglaterra.

“Ella intimida a muchos con su presencia (…) pero en familia es todo lo contrario, es muy cariñosa y servicial con todos nosotros”, relató el príncipe Harry en 2017.

