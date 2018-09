Los aplausos con asco de Antonio Banderas se convirtieron en el meme de los Emmys 2018

Cada premiación y gala televisada tiene su magia, sean los Emmys, los Grammys, los Golden Globes o los esperados Oscars, todos se convierten en momentos de gran atención mundial, pero desde que existen todas estas plataformas digitales que se encargan de capturar un instante y convertirlo en eterno, todo ha cambiado, y ahora vemos las premiaciones para esperar la reacción inesperada que de seguro inundará las redes sociales.

Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ

— Siobhan Morris (@siomo) September 18, 2018