'Débora' de 'Sharon la Hechicera' habla sobre Mariela Viteri

La actriz tiene 35 años y es la hija del expresentador Carlos Piechestein. En la novela 'Sharon la Hechicera ' da vida a la malvada y acosadora Débora que es una famosa presentadora de televisión que es malvada y acosadora.

En una entrevista con diario El Extra se mencionó que siempre se ha dicho que Carolina interpreta a Mariela Viteri.

Ante ello, la actriz responde, "Todos dicen eso, pero no es así. No es la vida de Mariela y lo que hace este personaje no tiene nada que ver con ella… Que no crea que es su vida y que se está hablando mal de ella.".