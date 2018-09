Así lucirá WhatsApp en "modo oscuro", la función más esperada que finalmente llegará a la aplicación

Whatsapp está trabajando en una de las funciones más esperadas. Se trata del nuevo diseño “modo oscuro”, una característica esencial que los usuarios han solicitado.

Al activar este nuevo diseño, todos los colores claros de la aplicación pasarán a ser presentados en tonos oscuros, informó el portal WABetaInfo, quien reveló imágenes de cómo se verá la aplicación en “modo oscuro”.

FULL OLED FRIENDLY: see this WhatsApp screenshot (NOTE: IT'S MY CONCEPT! IT'S NOT THE OFFICIAL DARK MODE!!!!)

Night mode: see this Telegram Screenshot.

What do you like to see in WhatsApp? pic.twitter.com/8bf8NCV6db

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 14, 2018