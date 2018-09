Esta niña tiene los ojos como "princesa Disney" por culpa de un extraño síndrome

Cuando la gente ve a Mehlani, lo primero que notan son sus enormes y brillantes ojos, algo que podría parecer normal para una pequeña de 2 años. Pero no, su madre Karina Martínez explicó que no se trata de un atributo positivo sino de un síndrome conocido como Axenfeld-Rieger, el cual afecta el desarrollo de sus ojos. Esto se refleja principalmente la córnea y el iris, provocando que se deforme.

El caso se volvió viral gracias a las fotos que Karina comparte de Mehlani y aunque las redes calificaron su aspecto como "ojos de princesa Disney", esta condición dista mucho de ser algo "mágico" o "encantador".

For my bday, I'm asking for donations to Childrens Glaucoma Foundation Inc. I've chosen this nonprofit because their mission means a lot to me, & I hope you'll consider contributing as a way to celebrate with me. Every bit will help me reach my goal. https://t.co/IwCbb8ewCn

Si bien sus ojos gigantes pueden parecer cautivadores, tienen un costo muy serio pues podría quedar ciega ante la gran sensibilidad a la luz que poseen sus ojos. Mehlani debe usar gafas de sol cada vez que sale para evitar daños en sus ojos.

Melhani también tiene glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo debido a la presión interna pero que puede ser tratado con cirugía si se lleva a cabo a tiempo.

Everytime were out & a stranger compliments on how big & beautiful her eyes are, I have a mental debate on whether or not I should mention her defect. I decide no, smile & say thank you. I’m always left with a weird feeling. I just pray she’ll always know how beautiful she is. pic.twitter.com/JUJyGkLbDe

— moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 13, 2018