¡Indignante! Mujer recibió terrible golpiza por negarse a tener sexo con un extraño mientras vacacionaba

Emma Higginson, una mujer de 35 años de edad, tuvo unas vacaciones de pesadilla al ser víctima de una terrible golpiza por parte de un hombre que acababa de conocer.

Higginson estaba vacacionando en Turquía con unas amigas. Decidieron asistir a un club nocturno de la localidad y allí conoció a su agresor, de 27 años de edad. Hablaron durante toda la noche y en un punto de la conversación, este le confesó que no tenía dónde dormir, esto motivó a la mujer a invitarlo al lobby del hotel donde se hospedaba a pasar la noche.

Una vez en el sitio, la mujer se dirigió a su habitación y cuando iba a cerrar la puerta, el hombre forzó su entrada y la obligó a tener relaciones sexuales. Emma, al negarse, enfureció al hombre y este la agredió. “Le dije que no estaba interesada, que tenía novio. Me pegó dos veces y me desmayé. Cuando logré despertar estaba en el balcón y la sangre estaba por todos lados”.

Agresor en el momento de ser arrestado

Los gritos de Emma hicieron que sus amigos corrieran a la habitación, el agresor pudo escapar pero la víctima lo denunció ante las autoridades locales. Fue arrestado y procesado gracias a las visibles heridas en el cuerpo de la víctima y fotografías donde estaba la cama llena de sangre.

Te recomendamos en video