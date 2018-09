Descubre qué te deparan los astros este jueves 20 de septiembre, dos signos triunfarán en el amor

ARIES

Te preocupan algunas cuestiones en el plano económico, es necesario que aprendas a administrarte pues es la única forma en la que gozarás de estabilidad y podrás disfrutar con plenitud el dinero que llega a tus manos.

TAURO

La razón por la que tus relaciones personales no funcionan como deberían es porque siempre tienes expectativas más altas y ese error te ha llevado a idealizar situaciones y te ha hecho sentir frustrada respecto al futuro.

GÉMINIS

Necesitas ponerle más atención a tu salud, hay un dolor que puede llegar a impedirte hacer tus actividades con normalidad. Intenta descansar y déjate consentir por las personas que te aman pues siempre vas por la vida aparentando ser más fuerte.

CÁNCER

Hoy tendrás la energía y las ganas de sacar adelante a tu relación y eso será valorado por tu pareja pues hace tiempo se sentía abandonada por ti. No desaproveches el amor que te rodea.

LEO

Tu autoestima ha aumentado, te sientes mejor a nivel personal y profesional, es necesario que proyectes seguridad. Déjale ver a tus superiores que sabes lo que estás haciendo.

VIRGO

Desde hace meses estás tratando de ser más previsora, tienes responsabilidades familiares y gente que necesita de ti, eso te hará madurar y dimensionar lo afortunada que eres.

LIBRA

Hoy tendrás buenas noticias en el plano emocional, el amor está cerca, has trabajado mucho por cambiar tu situación, debes estar dispuesta a abrirte al amor, recuerda que no todos buscan herirte como ha sucedido en el pasado.

ESCORPIO

Aunque te cueste trabajo creerlo, eres uno de los líderes de tu grupo, recuerda que el magnetismo y carisma que tienes para enfrentar los problemas hará que la gente se sienta bien cuando te tiene cerca.

SAGITARIO

Es un buen momento para darle rienda suerte a tu creatividad, si quieres independizarte o comenzar a montar un nuevo negocio es momento de que te asesores y encuentres a alguien que te guíe.

CAPRICORNIO

A veces dejas que la crisis se apodere de ti y de tu pareja, disfrutarán de grandes momentos, solo pon más de tu parte, pues es necesario que salgan de la rutina, se reencuentren y recuerden por qué se enamoraron.

ACUARIO

En el fondo amas el orden y la calma, saber que puedes tener estabilidad, pero te dejas llevar por la pasión y al final del día terminas pensando que tu pareja no te entiende, es momento de que no presiones y comprendas el ritmo de tu pareja.

PISCIS

No asumas compromisos que no podrás cumplir, pues a veces arriesgas todo y no dimensionas los efectos que tus decisiones pueden tener. Respira antes de tomar cualquier determinación.

