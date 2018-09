¡Hará historia! El multimillonario Yusaku Maezawa será el primer turista en viajar a la Luna

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa, de 42 años hará historia al ser el primer turista en dar la vuelta a la Luna en el cohete privado estadounidense SpaceX.

El propietario de Zozotown, la plataforma de moda online más importante del país, no viajará solo, pues estará acompañado por artistas invitados, y su fecha prevista de viaje es en 2023.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG

