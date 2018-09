Vecinos se unen para adelantar la navidad por un niño de 2 años con cáncer terminal

La familia de Brody está viviendo el peor momento de su vida. Los doctores informaron que el pequeño de dos años tiene una enfermedad terminal y le quedan dos meses de vida.

Brody Allen nació con cáncer cerebral en donde terminó desarrollando cuatro tumores intratables. El personal del hospital no se dieron cuenta de la gravedad de su situación hasta que fue demasiado tarde.

Intentaron todo, las quimioterapias más agresivas, la mejor atención médica, pero nada funcionó. Al final tuvieron que darle la terrible noticia a sus papás porque ya no quedaba nada más que hacer.

La radiación no era posible por la corta edad del pequeño. Todo empezó con lo que parecía una infección en el oído pero terminó en la peor noticia que una familia puede recibir.

Por ello, su familia se puso como meta hacerlo feliz por el tiempo que le resta. Así que junto a todos sus vecinos se unieron para ofrecerle una segunda navidad y la última que el pequeño vivirá.

Como no es posible que llegue al mes de Diciembre, ellos se encargaron de adelantar esta festiva fecha. Por ello, colocaron árboles, luces, regalos, muñeco de nieve… todo para hacer creer a Brody que era Navidad.

Todos apoyaron tan noble causa e incluso abrieron una página en Facebook llamada 'Team Brody'. Ahí compartieron el emotivo momento de Brody y su familia.

"Se despertó un día y el árbol de Navidad estaba fuera. Él no sabe que no es realmente Navidad, simplemente lo está disfrutando y ha estado muy animado. Los vecinos se involucraron porque querían que fuera realmente especial y ver alegría en sus ojos", admitió la hermanan de Brody a The New York Times.