Estos son los signos a los que les gusta tener varias relaciones sin comprometerse

Algunos signos aman su libertad por naturaleza, no significa que no sean capaces de amar o que no se preocupen por otras personas, sino que tienen un sentido de independencia e individualidad más predominante que otros. De acuerdo con la astrología, estos signos pueden llegar a tener varias relaciones pero nunca llegan a comprometerse con una sola persona, a continuación te decimos cuáles son los signos a los que les gusta tener varias relaciones sin comprometerse.

Aries

Aries tiende a ser intenso y aburrirse rápidamente, no es que sean incapaces de ser infieles, sino que les gusta vivir intensamente y lo más rápido posible, si alguien no puede seguirles el paso, lo dejarán atrás.

Piscis

A pesar de ser conocidos como personas muy emocionales y sensibles, también son personas altamente creativas que necesitan de varios estímulos para mantenerse interesadas, además de que la idea del compromiso y la rutina puede llegar a aterrarlos, si sienten la presión de formalizar seguro comenzarán a planear su huída.

astrología

Cáncer

El ego de Cáncer es lo que los puede hacer necesitar de varias personas que le presten atención y cubran todas sus necesidades, no se trata de una inconformidad con su pareja, sino de su necesidad de atención lo que los orilla a alejarse del compromiso.

Leo

Son personas muy sociables y encantadoras, además de muy atractivas, por lo que usualmente tienen varios pretendientes y es difícil para ellos negarse a la atención extra.

Libra

Aman su libertad más que nada en el mundo y esto puede significar incluso más que una relación estable, para ellos la aventura de algo nuevo es más atractiva que la costumbre, por eso huyen del compromiso a toda costa.

