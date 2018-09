Turista británica recibió salvaje golpiza al negarse a tener sexo con desconocido en Turquía

Emma Higginson viajó a Turquía sin saber que se convertiría en el peor viaje de su vida. Y es que durante una noche de discoteca con sus amigas conoció a un hombre que aseguró que no tenía lugar para dormir y ellas invitaron al apartamento que alquilaron.

Aquí fue donde ocurrió la tragedia. Declan Marshall de 27 años apareció en la cama de la británica intentando tener sexo con ella, a lo que ella se negó porque tenía novio. Pero, el hombre no aceptó su respuesta y enfureció dándole una golpiza.

"Me golpeó dos veces y me desmayé. Cuando me desperté, estaba en el balcón y había sangre por todos lados", relató Higginson al diario británico The Sun, con quien compartió fotos que muestran la sangrienta escena, con rastros de la violencia en las paredes, sábanas y el piso.

Ante los gritos que despertaron a sus amigos, el atacante, que le propinó fracturas de cráneo, nariz y de la cavidad ocular, huyó del lugar.

Marshall fue arrestado en un hotel cercano por la policía, que lo identificó usando las cámaras de seguridad de la discoteca donde conoció a la víctima.

Su abogado desmintió algunas afirmaciones de la mujer, a la que tomaron cerca de 50 puntos de sutura, pero añadió: "Mi cliente estaba muy ebrio y no puede recordar mucho más que haberla empujado un poco".

El sujeto permanece detenido y a la espera de una audiencia judicial, mientras Emma continúa hospitalizada.

"Quiero que todos vean lo que este hombre me hizo. Mi madre y mi hermana apenas pudieron reconocerme. Me duele demasiado", expresó Emma, quien tiene dificultades para hablar, perdió algunos dientes y necesitará una cirugía plástica de reconstrucción facial.

