Horóscopo de Mhoni Vidente para una semana de energía positiva en el amor

ARIES

En el Tarot te salió La Espada, significa que debes romper con lo que te hacía daño, sobre todo ese amor que no era para ti y sólo te quitaba energía positiva. Esta carta también implica que no tendrás límites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, y menos laboral. Serán días de transformación de tu persona a lo positivo. Extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une más, así que no estés triste, que ya pronto estarán juntos. Los Aries solteros conocerán un amor del signo Capricornio o Libra que será muy compatible. En cuestiones de salud, programa tu cita con el médico y hazte un chequeo. Tus números mágicos son 03, 21 y 99.

TAURO

Te salió El Emperador en el Tarot, y significa que tu grandeza personal no tendrá límites y realizarás cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto para que no te llenes de energías negativas. También te indica que debes seguir con tus estudios o tomar un diplomado en leyes o medicina alternativa, que te ayudará a crecer en lo laboral. En cuestiones de familia recuerda que eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas, sólo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicada tu misión. Te busca un amor del pasado para pedirte una segunda oportunidad, recuerda que todos cometemos errores. A los Tauro que están solteros les llega un amor nuevo del signo de Acuario o Cáncer que será muy compatible. Tus números de la suerte son 03, 08 y 11.

GÉMINIS

En el Tarot te salió El Carruaje e implica que debes tener cuidado con las decisiones que tomes en estos días, piensa dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas contratiempos. Significa además que vas por buen camino en cuestiones amorosas con la persona que estás en este momento. Los Géminis solteros conocerán un amor del signo de Piscis o Escorpión que será muy compatible. Ten cuidado con problemas de salud; si eres mujer con las hormonas y, si eres hombre, con enfermedades de transmisión sexual. Tramitas un crédito para comprar casa o un coche. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no meterte en problemas ajenos. Realizas pagos de colegiaturas. Te llega una demanda legal que arreglarás de la mejor manera. Tus números de la suerte son 02, 19 y 87.

CÁNCER

En el horóscopo del Tarot te salió La Torre, significa que tendrás dificultades en cuestiones de trabajo o escuela, así que debes mantener la calma y ser muy prudente en lo que comentes sobre los demás. Tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que no opines si no te lo piden. La carta indica también que crecerás en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito para asegurar tu patrimonio. Te llega un dinero extra por lotería con los números 00, 23 y 18; trata de agregarle tu día de nacimiento. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estás en pareja en este momento no lo dudes, trata de formalizar, que esa relación prosperará y, si estás soltero, te llega alguien del signo de Piscis o Sagitario que será tu pareja ideal. Trata de cambiar tu celular por uno más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

LEO

En el horóscopo del Tarot te salió el As de Oros, significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo o empezar un proyecto que traes en planes. Atraviesas por una etapa de abundancia. La carta muestra que llega un amor sincero a tu vida del signo de Aries o Capricornio, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Los Leo que están en pareja tendrán algunas dificultades por celos, procura no llevar a más esa situación. Te llega dinero extra por la lotería con los números 23, 19 y 00; trata de jugarlo el día martes para que tu suerte se multiplique. No seas ostentoso, te recomiendo llevar tu vida más sencilla. Un familiar te pide un favor. Mandas a arreglar tu coche o le toca mantenimiento. Ya no peles en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no indica que siempre tengas la razón, así que trata de medir todas las situaciones que se presenten.

VIRGO

En el Tarot te salió La Estrella e indica que resolverás cualquier asunto legal que tenías pendiente. Estás en tu época de cumpleaños y eso hace que tu energía positiva crezca, por eso te recomiendo que este 17 de septiembre pongas una veladora de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas y verás cómo se cumple. La carta también indica que debes procurar más a tu familia o pareja, que no descuides los lazos amorosos, ya que después te puedes arrepentir. Te llega una invitación para salir de viaje o trabajar fuera del país; trata de hacerlo para crecer económicamente. Ten cuidado con los accidentes o procura ser precavido en la calle. Compras una computadora o decides actualizar la que tienes. No dejes la escuela, eso te ayudará a estar mejor en el futuro; recuerda que vale más el que sabe más. Tus números de la suerte son 01, 66 y 51.

LIBRA

Te salió al carta de Los Enamorados en el Tarot, y significa que es tu tiempo de quererte más, pues tu signo siempre ve por los demás y eso a veces te desgasta como persona, pero es tiempo de que veas por ti y te consientas con lo que deseas. La carta te dice que es tiempo de formar una familia. Para los Libra que están solteros llega un amor del signo de Aries o Tauro que será muy compatible. Esta semana tendrás juntas de última hora para cambiar de puesto o de proyecto. Te invitan a salir de viaje con tus amigos. Comienza tu mejor época y más porque cumplirás años y eso hace que tu energía se multiplique al 100%. Pensarás con quién te quedarás en la vida, sobre todo, reflexionarás sobre esos dos amores que te rodean; te recomiendo quedarte con el que te hace sonreír, que eso te hará feliz siempre. Tus números de la suerte son 04, 55 y 21.

ESCORPIÓN

En el horóscopo del Tarot te salió El Sol, significa que te sentirás abrumado por el trabajo y presiones, recuerda que tu signo quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizarte mejor. Te piden dinero prestado y será un ser querido. Ten cuidado con dolores de cabeza o pecho, trata de ir con tu médico. Compras boletos de avión para un viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida son cuando disfrutas el amor. Eres muy intenso en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo y eso hace que siempre tengas éxito. Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía plástica que saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte este 17 de septiembre con los números 02, 19 y 88. Procura usar algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Recuerda darle tiempo al tiempo, más en el amor.

SAGITARIO

Te salió la carta de El Mago, significa que podrás realizar cambios en tu vida, pues la fuerza espiritual estará de tu lado y debes aprovecharla. Esta carta te dice que eres el idóneo para sacar adelante a tu familia o pareja de cualquier problema. Semana de salir de viaje por negocios. Eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso crea envidias alrededor tuyo. Trata de ponerte mucho perfume el día 17 de septiembre y usa ropa de color claro para que esa energía positiva crezca. Recibes dinero por un pago atrasado. Ten cuidado con los accidentes. Te busca una ex pareja para regresar o tener una relación más formal, recuerda que tu signo es tajante en su relaciones amorosas y nunca piensas en volver, así que aclara la situación. Compras ropa para una boda o compromiso de tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 40 y 91.

CAPRICORNIO

En el horóscopo del Tarot te salió La Rueda de la Fortuna, significa que tendrás una racha de buena suerte y entras a tu mejor época del año. Piensas en hacer un negocio o trabajar los fines de semana para un mejor futuro económico. Ten cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual. Eres bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos. No pelees con tu pareja, trata de buscar la mejor solución a los problemas. Los Capricornio que están solteros conocen un amor del signo de Aries o Libra, sólo ten en cuenta que a tu signo lo domina el sexo y eso es importante en tu vida en pareja. Tendrás un golpe de suerte el 18 septiembre y será con un cambio de trabajo o lotería con los números 30, 10 y 98.

ACUARIO

En el Tarot te salió La Luna, que significa que tu lado místico y persuasivo estará muy elevado, por lo que podrás sentir lo que viene para tu futuro. Tu signo es un líder social, debes aprovechar esa virtud para ser grande en la vida. La carta también te indica que debes ahorrar para tu futuro y formar un patrimonio. Te llega un reconocimiento laboral. Ten cuidado con problemas de pareja, no seas tan celoso, recuerda que todos necesitamos espacio. Tendrás dinero extra por la venta de una propiedad. Gozarás de un golpe de suerte este 17 de septiembre en la lotería con los números 14, 15 y 86; ese día es muy importante que lleves una raja de canela en tu bolsa para que la abundancia esté presente. No guardes rencores familiares. A los Acuario que están solteros les llega un amor del signo de Sagitario o Piscis.

PISCIS

Te salió El Mundo en el Tarot, esto significa que es tiempo de retarte a ti mismo en cuestiones de trabajo y salir más de viaje. Tu signo es el viajero del Zodíaco y eso lo hace conocer personas de otras partes. Piensas en casarte y formar una familia. Trata de pagar cuentas atrasadas y poner orden en tus asuntos. No seas rencoroso con tus familiares, aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras. Para los Piscis que están solteros llegará un amor del signo de Sagitario o Aries que serán su pareja ideal. Trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quieren traicionar. Tus números de la suerte son 34, 20 y 99. Tu mejor día será este 17 de septiembre, tendrás mucha suerte en proyectos de negocios, así que trata de vestirte de color rojo. Un amor del signo de Piscis se va de tu vida.

