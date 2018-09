¡Cuidado con Olivia! la sucesora de "Momo" que causa terror en WhatsApp

El terror continúa en WhatsApp. En esta oportunidad, ya no es 'Momo'.a quien conocimos hace unos meses, sino, Olivia, el nuevo ser maligno de las redes sociales, que ya está causando terror en WhatsApp.

Olivia tiene un modus operandi muy similar al de "Momo" pero con unos fines más peligrosos, sobre todo para los usuarios más jóvenes de la aplicación de mensajería instantánea. Y es que manda contenido pornográfico a los usuarios.

1.- Te manda un mensaje a tu WhatsApp, diciendo que es “la amiga de un amigo” y que ha cambiado de número de teléfono móvil y por eso no lo tienes en la agenda de contactos.

2.- Una vez que lo has aceptado y has entablado conversación con Olivia, te enviará otro mensaje con un link en el que, supuestamente, aparece una imagen suya. Para que la conozcas.

3.- Sin embargo, detrás de ese link no hay más que una página de contenido pornográfico, por lo que es una puerta de acceso rápida y sencilla para que los más jóvenes se encuentren con porno de manera indeseada.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A

— Halton Brook Police (@HaltonBrookPol) September 4, 2018