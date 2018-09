Horóscopo de hoy: 16 de septiembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Después de estar metida en tus sentimientos durante los últimos días, estás lista para escapar. Una escapada de fin de semana improvisada podría sanar todo, al igual que el tiempo pasado divirtiéndote con amigos. De cualquier manera, haz algo para ti hoy que aumente tu ánimo y tu confianza.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tú y tu pareja pueden tomar algunas decisiones hoy con respecto a su futuro financiero, lo que podría hacer que busquen formas en las que puedan ahorrar y administrar mejor sus recursos compartidos. Mientras tanto, si es soltera, ser sincera con respecto a tus necesidades podría ayudarte a obtener justo lo que deseas.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Después de trabajar tan duro como lo has hecho últimamente, ahora es momento de que obtengas un pequeño tiempo de calidad con alguien que amas. No importa si tienes pareja o si eres soltero, pasar tiempo en compañía de alguien que amas, hacer algo divertido juntos te recargará. Ten cuidado con los las personas superficiales y tipos necesitados.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy tendrás que resolver algún asunto importante del trabajo lo que podría hacer que inviertas algunas horas adicionales para sacar pendientes antes del lunes. El tiempo y el esfuerzo extra que dedicas a tu trabajo no pasará desapercibido. En otras cuestiones, es hora de un reinicio. Busca las formas en que puedes desintoxicar tu mente y alma.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy estás de humor para el amor y podrías terminar encontrando justo lo que anhelas. Podrías conocer a alguien nuevo mientras estás fuera y divertirte o seguir una pasión creativa. Si tienes pareja, es hora de que ustedes dos salgan juntos y hagan algo que no hayan hecho antes.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que hoy te encuentres ocupada con asuntos familiares o relacionados con el hogar. Si has estado demasiado ocupada organizando o limpiando tu espacio vital, hoy sería un buen día para hacerlo. También puedes descubrir que el tiempo que pasas con tu familia es justo lo que necesitas para re abastecer tu motor. Haz una introspección.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que te sientas un poco inquieta hoy, lo que significa que generalmente es una señal de que necesitas hacer algo que estimule tu mente y le des una sensación de libertad. Como tal, hoy es un gran día para salir y entrar en algo que te inspira y te da energía. ¡Que te diviertas!

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede que estés de humor para derrochar hoy, así que date un capricho. Si has estado pensando en actualizar tu espacio vital, este podría ser un buen momento para comprar algunos artículos para hacerlo. En una nota similar, podrías recibir algunas buenas noticias hoy si has estado buscando casa o apartamento.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Será difícil para ti no dejarte llevar por tus emociones hoy, lo cual no es necesariamente algo malo. A medida que te vuelvas más honesta contigo misma acerca de lo que necesitas, te empujará a ser honesta con los demás sobre lo que necesitas también, incluso si tienes que ser un poco vulnerable para hacerlo.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es hora de que retrocedas un poco y te concentres en tus necesidades emocionales. Si te sientes de mal humor, cansada, agotada o una combinación de los tres, entonces es una señal de que necesitas relajarte. Mientras tanto, podrías manifestar una oportunidad de trabajo soñado si has estado buscando una. Honra tus necesidades

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy habrá muy poco que estás dispuesta a dejar que se interponga en tu camino cuando se trata de hacer realidad tus deseos. Además, si te resulta difícil permanecer sentada hoy, asistir a un evento social o pasar el rato con amigos es una buena manera de gastar tu energía.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tienes en mente tus metas y ambiciones hoy y si no has estado clara sobre qué camino debes seguir cuando se trata de alcanzar tus objetivos, podrías tener un gran avance ahora. Llegas a donde necesitas estar hoy al confiar en tus instintos, así que no te desconcentres.

