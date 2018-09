Estos 3 signos del zodiaco tienden a ir demasiado rápido cuando inician una relación de pareja

Si bien no hay problema en moverse demasiado rápido (emocionalmente, físicamente) en las relaciones que inicias, podría ser demasiado para algunos que prefieren tomar las cosas con calma o paso a paso. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el hecho de que su pareja actual o potencial romance caiga en uno de estos signos del zodíaco no significa que no hayan pensado bien las cosas.

Parte de lo que hace que estos signos impulsivos estén tan listos para saltar al siguiente paso es porque están entusiasmados de comenzar un nuevo viaje y están confiando en su corazón. También es totalmente posible que tu pareja esté lista para comprometerse.

Aquí están los tres signos del zodíaco que son conocidos por moverse rápido en las relaciones, según los astros.

Aries (20 de marzo – 20 de abril)

Cuando se trata de encontrar (y mantener) el amor como un Aries, todo es diversión y juegos. Aries es conocido por su deseo impulsivo de entrar directamente en todo, especialmente en las relaciones. Está inquieto y rara vez se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. El deseo de Aries es conquistar un nuevo territorio. Desafortunadamente, si Aries se involucra emocionalmente más que su pareja, su llama de amor y pasión puede quemarse tan rápido como una vez se encendió.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario es conocido por su espontaneidad y su entusiasmo cuando se trata de encontrar un nuevo amor o buscar pareja. Sin embargo, puede tener la tendencia a mostrarse desinteresado. La próxima aventura a la vuelta de la esquina es más tentadora una vez que Sagitario comienza a aburrirse. Si estás buscando hacer que las cosas funcionen con un Sagitario, la mejor opción es mantenerse al día con ellos en términos de mantenerse conectado y estar preparado para la aventura.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Los Escorpio siguen su corazón y confían en sus instintos: especialmente cuando se trata de citas y relaciones. Este signo ciertamente no tiene miedo de ir con todo y cuanto antes, incluso si parece demasiado rápido. Los de este signo usan sus instintos para guiarlos; si sienten a alguien (y la energía es correcta) se lanzan a la relación por completo al profundo abismo del amor.

