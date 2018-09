Descubre qué te deparan los astros este sábado 15 de septiembre

ARIES

Es necesario que hagas cosas que te alimenten el alma, que te hagan feliz. No desaproveches la oportunidad para ir a un concierto, para pasar momentos que te recuerden cuál es el sentido de tu vida.

TAURO

Hay algo a nivel familiar que está causándote problemas. Es probable que alguien cercano a ti esté atravesando un problema de salud. Es momento de mostrar tu fortaleza y recordar que a veces las personas necesitan de ti.

GÉMINIS

Estás pasando por momentos de estrés es necesario que aprendas a delegar y a darle responsabilidades a los demás, no puedes desperdiciar tu energía en cosas que no valen la pena.

CÁNCER

Es momento de que comiences a ahorrar, deja de pensar en el corto plazo y comienza a ser más responsable con tus finanzas para evitar problemas en el mediano plazo.

LEO

No te dejes llevar por tus temores e inseguridades, es necesario que des ese gran paso, aunque implique perderte momentos con tu familia o amigos, es necesario que luches por tus sueños.

VIRGO

Estás atravesando un buen momento, si quieres cambiar de trabajo o conseguir otra cosa la suerte te favorecerá, no desestimes tus capacidades.

LIBRA

Aunque a veces eres demasiado estricto con los demás, nunca superarás la forma en la que te tratas, a veces te exiges demasiado y piensas que no tienes derecho a equivocarte, respira y aprende de los errores.

ESCORPIO

Necesitas aprender de tus errores y no huir de las situaciones que te resultan poco favorecedoras, céntrate en lo que de verdad quieres y lo que te pondrá en un mejor lugar en el futuro.

SAGITARIO

No puedes negar que a veces sueles ser un poco excéntrica, que haces cosas que muy pocos entienden, recuerda que eso te hace única, no desaproveches tus cualidades por miedo al qué dirán.

CAPRICORNIO

Estarás muy apasionada, querrás vivir momentos intensos, solo es necesario que recuerdes que no todos viven y sienten igual, no te sientas defraudada ante las expectativas que tú misma has creado.

ACUARIO

No permitas que las personas se aprovechen de ti y de tu buen corazón, ya lo hicieron en el pasado, es momento de poner límites, de decir qué es lo que esperas de los otros.

PISCIS

Hay noticias que te alegrarán el fin de semana, el término de una pelea y las jornadas de tensión que pudiste haber vivido son parte del pasado.

