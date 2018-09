Las imágenes de una madre narrando el partido a su hijo invidente conmueven internet

El mayor deseo de una madre es ver a sus hijos felices. Un video en las redes sociales ha mostrado el lado mas tierno y conmovedor de una madre y su hijo invidente.

Un estadio de Brasil fue el escenario donde una periodista encontró una de las historias más bellas que han visto las redes sociales recientemente.

En un partido del Palmeiras contra Corinthians, una madre relata el partido a su pequeño hijo ciego. El emotivo momento fue captado y compartido por la periodista en Twitter.

Muy emocionante ver las imágenes de esta madre que le relata el partido de Palmeiras contra Corinthians a su hijo no vidente 👏🏼 La pasión y el amor, todo en una misma escena ♥️ pic.twitter.com/SqaLFWhY02 — Luciana Rubinska (@LRubinska) 10 de septiembre de 2018

Luciana Rubinska es el nombre de la usuaria que decidió compartir el hermoso momento con el mundo a través de las redes sociales.

Junto al video la periodista escribió: "Muy emocionante ver las imágenes de esta madre que le relata el partido de Palmeiras contra Corinthians a su hijo no vidente", expresó.

Las reacciones no se hicieron esperar, los cientos de comentarios y retuits no dejan de halagar y aplaudir a la madre quien no escatimó esfuerzos para que su pequeño disfrutara del partido como todos los presentes.

Este sin duda es un gesto que una vez más demuestra que no hay limites cuando se trata del amor de una madre a un hijo. Ningún sacrificio es suficiente cuando se trata de la felicidad de los pequeños.

Te recomendamos en video