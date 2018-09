La desgarradora llamada al 911 al encontrar muerto a Mac Miller, ex novio de Ariana Grande

Fue el pasado viernes 07 de septiembre, que se dio a conocer la fatal noticia, el rapero Mac Miller, con tan solo 26 años de edad, fue encontrado muerto en su propio hogar, una casa de su propiedad en la localidad del San Fernando Valley en Estados Unidos. El reporte policial indicó que el cuerpo fue hallado sin vida horas después de haber muerto, todo indicaba que se trataba de una sobredosis y los primeros reportes así lo registraron.

Mac Miller 911 call 😢 R.I.H You will be missed. #MacMiller #hiphopnews pic.twitter.com/dfnYvrAZpm

— Lyrically inclined (@Lyricallyinclin) September 13, 2018