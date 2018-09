Los memes por el lanzamiento del nuevo iPhone que te harán morir de risa

La tarde de este 12 de septiembre el mundo reaccionó al lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone, con precios que alcanzan hasta los $1099, las reacciones fueron instantaneas. Las grandes novedades de este lanzamiento se enfocaron en los nuevos modelos de Iphone titulados 'XS' y 'XS Max', que ahora conviven con los modelos 7, 8 y X.

Let’s be honest, the most important feature on the new iPhone XS is the dual sim support. #AppleEvent pic.twitter.com/XYsGJW4XpQ — Fisayo Fosudo 🇳🇬 (@Fosudo) September 12, 2018

Además de los precios y nuevos modelos, también se presentaron los llamativos colores de las nuevas ediciones. Colores que le dan un toque de diversidad y atractivo más divertido a la marca que por lo general jugaba con los tonos negros y plata, pero que rara vez salió de esta zona de confort.

Colours are the new thing… iPhone XR hands on: pic.twitter.com/CzAaJfoBBm — Trevor Long (@trevorlong) September 12, 2018

Algunos usurios determinaron que el nuevo iPhone era un objeto del deseo y que simplemente era para tener cierto status.

Por estos precios sinceramente ya no vale la pena el iPhone, se vuelta más un símbolo de status que cualquier otra cosa. La cantidad de cosas que podrías hacer con 35K en vez de comprar un teléfono es enorme pic.twitter.com/O8bOBUrzNm — Droopy (@Droopydachi) September 12, 2018

Otro actuaron sorprendidos por lo rapido que pierde vigencia el modelo X.

why are some of y’all so excited for the new apple products lol i’m just gonna stay in my corner with my iphone six that i refuse to upgrade pic.twitter.com/Oa5m2CGpla — grace (@gIossyrem) September 12, 2018

Otro bromearon mucho sobre como van a poder pagar estos altos precios que ningún otro teléfono en el mercado exige pero que muchos van a pagar igual, pues es una marca con la que muchos llevan años coexistiendo como usuarios.

Rare pictures of slay queens paying for the new iPhone pic.twitter.com/5ovhPq557r — Letlhogonolo Moseki (@Leetlhonimoseki) September 12, 2018

Así se imaginan algunos compitiendo en una tienda por hacer el pago del nuevo iPhone:

not me with this fawking discontinued iPhone X pic.twitter.com/nXUv8OwlHC — bri #i10u 💜💚 (@pinkcaffe) September 12, 2018

El precio fue el tema más comentado:

The price for the new iPhone pic.twitter.com/1G7pQSgTYN — Suky Rama (@sukyrama) September 12, 2018

Iphone X looking at the new Iphone Xs like #AppleEvent pic.twitter.com/ViOThzWXHT — McBaŋɠ (@TheMcBang) September 12, 2018

La gran crítica sin duda fue para los cargadores: