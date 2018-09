¡Hasta el cumpleaños de su pareja lo olvidan! Estos son los 3 signos más despistados del zodiaco

Existen personas sumamente olvidadizas, de esas que dejan de hacer cosas porque no se acuerdan ni cuándo ni cómo. A quienes se les deben recordar los compromisos porque olvidan hasta el cumpleaños de su mamá y de su pareja. Esos seres despistados son más comunes encontrarlos en los signos de piscis, géminis y libra.

Piscis

Son las personas en el top de los más olvidadizos. Sean o no cosas relevantes, ellos se olvidan de todo. Y es que los Piscis podrían dejar de felicitarte en tu cumpleaños o podrían no recordar cuál es tu bebida favorita. No es un comportamiento que asumen para fastidiar, sino porque de verdad se les olvida. Sin embargo, una vez que recuerdan todo, son de los más detallistas del horóscopo.

Géminis

Los Géminis son personas profundamente olvidadizas, se la pasan tan ocupadas que no están pendientes de los cambios de su entorno, ni lo que sucede en él. Tanto es así que olvidan las cosas porque no les suelen prestar mucha atención. Ahora bien, ellos están claros en lo que les interesa y si para ellos no es importante, sus mentes suelen clasificarlo como poco importante y, por tanto, se deshacen de ello con facilidad.

Libra

Las personas nacidas bajo el signo de Libra no se les olvida lo importante, pero sufren de típicos despistes. Dejan en cualquier lugar las llaves del carro, su chaqueta, u olvidan la hora de su serie de televisión preferida. Esas desatenciones que los caracteriza, los lleva a decir o hacer cosas sin filtro y sin pensar, pudiendo ocasionar alguna pena.

