Esta fiesta boricua en alta mar se hizo viral en las redes sociales

Todo el sabor y el ritmo caribeño se hicieron sentir a lo grande, cuando un nutrido grupo de pasajeros de origen puertorriqeño se encontraron en el salón principal de un crucero.

En plena navegación y en algún punto del mar abierto, los boricuas armaron la rumba a bordo del crucero Freedom of the Seas, de la línea Royal Caribbean, hecho que se volvió viral en las redes sociales.

Posted by Maria Sanjurjo on Saturday, September 8, 2018

En las imágenes se logra apreciar al exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes de la Isla y también vocalista de la orquesta de Roberto Roena, Andrés Waldemar Volmar Méndez, quien con pandero en mano puso a cantar a los presentes.

Los vivaces pasajeros hacían de las suyas cada noche para alegrar la velada, cantando y bailando el estribillo 'Capitán móntame en el barco, que yo quiero una plena en alta mar'.

"Eso estuvo brutal!!!! Mis meseros lo bailaron todo y luego me preguntaron qué decía la letra porque no entendían… me dijeron q era la primera vez q ocurría eso en ese restaurante. Y el mio lleva bastante tiempo allí trabajando", comentó otras de las pasajeras en su cuenta de Facebook.