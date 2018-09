¡Desconsolador! Esto es lo que siente tu mascota segundos antes de morir

Una mascota es mucho más que diversión y juegos, es parte de la familia. Se convierte en un hijo más, un hermano, un amigo que siempre estará allí para cuando tengas un problema, siempre presente, por eso cuando fallecen es una pérdida muy grande que cuesta superar.

Muchas personas se ven en la necesidad de “poner a dormir” a su mascota, principalmente por esta sufrir alguna enfermedad incurable y así evitarle dolor y padecimiento. Al hacer esto las personas deciden no estar presentes en la habitación cuando sucede pero ¿es lo correcto?

En Twitter, Jessi Dietrich le preguntó a un veterinario por la parte más difícil de su trabajo. Su respuesta te partirá el corazón:

“Dijo que cuando tenía que sacrificar un animal, el 90% de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba, por lo que los últimos momentos de la mascota suelen buscar frenéticamente con la mirada a sus dueños y eso me rompió (sic)”, explicó la mujer.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me

— jessi dietrich (@jessi_dietrich) July 27, 2018