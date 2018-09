¿Por qué hay tantos temblores en el "Anillo de Fuego"? Expertos advierten de un potente terremoto

Los boquetes en la tierra que ocasionó el terremoto de 2017 son heridas que continúan abiertas en corazones de México. Cualquier movimiento telúrico, por baja magnitud que tenga, rememora los hechos ocurridos en Chiapas. Un sismo de 8,2 grados causó la muerte de 102 personas y dejó más de 900 heridos. Se trató del sismo más potente en el país desde 1932.

Y es que el temor asedia. En los últimos días de agosto, en la zona del Anillo de Fuego del Pacífico se produjeron 69 temblores, creando pánico ante el llamado gran terremoto en California y la costa oeste de Estados Unidos, reportó The New York Post.

Algunos de los sismos fueron significativos, con magnitud superior a 4,5 originados en la zona del Anillo de Fuego. Los mismos incluyen el potente temblor de 6,9 que encendió las alarmas en la capital de Venezuela. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) había informado que el sismo se registró en el estado Sucre.

Según el Servició Geológico Colombiano, se sintió en varias zonas de Colombia. El temblor fue reportado por ciudadanos del Norte de Santader, Arauca, Boyacá, y Cundinamarca.

Otro terremoto de 6,2 se notificó en Oregón, al noroeste de Estados Unidos.

Para este 10 de septiembre en México, Santiago Pinotepa (4,9 grados) y Puerto Madero (4,6) registraron actividad, según indicó en su portal web el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Al momento de esta redacción, un movimiento de 2,6 tuvo lugar en Oklahoma. Mientras que Alaska reportó cinco, siendo de 3,4 el más significativo.

¿Por qué se producen numerosos temblores en el Anillo de Fuego?

También llamado Cinturón de Fuego, se trata de la formación geográfica del planeta ubicada entre el este de América y el oeste de Asia. Aquí es donde las placas tectónicas de la Tierra se encuentran y, cuando una se mueve por debajo de otra, se producen intensos sismos.

El geólogo peruano Patricio Valderrama explica que "el fenómeno de subducción" es el nombre del movimiento de las placas continentales. "El centro del Pacífico es en donde nacen las placas tectónicas. Es en el borde de los continentes donde se sienten estos sismos porque una se mete por debajo de otra".

Las placas tectónicas del Pacífico son diez: la Eurasiática, la de Filipinas, la Indo-Australiana, la Norteamericana, la de Cocos, la del Caribe, la de Nazca, la Sudamericana, la Antártica y la del Pacífico.

¿Potente terremoto en California?

Expertos han advertido que California está al borde de un potente terremoto capaz de matar a miles de personas. The New York Post cita al profesor de geofísica Richard Aster, quien alerta: "La situación del terremoto en California es más grave de lo que la gente que no es sismóloga podría darse cuenta".

Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos estimó que un gran terremoto en la falla submarina de Cascadia causaría un tsunami que mataría más de 11.000 personas. El rotativo hizo referencia al megaterremoto que se produjo en esa zona de subducción el 26 de enero de 1700. Tuvo una magnitud entre 8,7 y 9,2, cuyo posterior tsunami impactó en la costa de Japón.

Con información de Alberto Barboza

Te recomendamos en video