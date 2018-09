Descubre qué te deparan los astros este miércoles 12 de septiembre

ARIES

Es un día en el que deberás ser más cuidadosa que nunca, pues el estrés estará a todo lo que da, es necesario que te tomes un tiempo para pensar qué es lo que estás haciendo y hacia dónde vas.

TAURO

Es necesario que mejores tu comunicación pues hay veces en las que te cuesta trabajo expresar lo que quieres, no hagas las cosas más difíciles de lo que en realidad son.

GÉMINIS

A veces tus amigos se acercan a ti para pedirte un consejo, es necesario que vayas con cuidado en este tema pues muchas veces dices lo que la gente no desea escuchar y eso te generará un problema en el corto plazo.

CÁNCER

Es un buen momento para que comiences a creer en ti y en todo el potencial que tienes para ser feliz. A veces te sueles centrar solo en lo malo, aprende a tener más fe en todo tu proceso y en lo que has logrado.

LEO

Hoy no debes estar distraída pues eso podría traducirse en una pérdida, es necesario que focalices tu atención en lo que en verdad te importa para que de esta forma todo mejore.

Nueva Mujer 3 signos del zodiaco que superarán el caos cósmico que los alteró en días pasados Estos signos del zodiaco tendrán un giro inesperado en sus vidas

VIRGO

Continúa por el camino que llevas meses trazando para ti, es el correcto, no dudes que todas esas decisiones que has tomado te llevarán a un mejor lugar.

LIBRA

No caigas en las tentaciones, si estás en nuevo régimen alimenticio o si te has olvidado del cigarro, es momento de continuar como vas y no ceder ante los impulsos.

ESCORPIO

Te embarcarás en una aventura que pondrá a prueba muchas de las cosas que crees saber y de las personas en las que confías, es un buen momento para sentarte y planear, aunque eso vaya en contra de tu naturaleza.

SAGITARIO

No te preocupes por tu familia, ellos deben aprender a solucionar sus problemas y no es tu obligación sacarlos de los apuros en los que suelen meterse.

CAPRICORNIO

Hoy es un día en el que te debes alejar del conflicto, no entres en controversias si no te corresponden, es necesario que mantengas la cabeza fría y no se adelantes a nada.

ACUARIO

Hoy será un día en el que las cosas mejorarán en lo persona, es necesario que te tomes un respiro y que salgas con los amigos, que les cuentes lo que te duele, te ayudarán a liberarte.

PISCIS

Invierte en ti, a veces te dejas de lado y no sigues con los planes que tienes en mente por miedo, no dejes que nada te aparte de tus sueños y del camino que te has trazado.

Te recomendamos en video: