¡Épico! La polémica presentación de Miss Michigan que dejó a todos con la boca abierta

Un momento histórico se vivió la noche del domingo 09 de septiembre de 2018, cuando la participante del Miss America que portaba la banda de Miss Michigan, Emily Sioma, usó esa plataforma para crear conciencia sobre un tema importante que afecta directamente a todos los residentes de dicho estado.

El momento que llamó la atención de todos sucedió durante la presentación de la participante, al comienzo de la competencia del Miss America 2019, que precisamente se celebró en el Boardwalk Hall de Atlantic City, Nueva Jersey, la noche del domingo 09 de septiembre, la residente de Michigan y reina de belleza, habló de manera directa sobre la crisis actual que se vive allí. Sus palabras retumbaron en los oídos de todos:

De inmediato esas palabras se volvieron tendencia en las redes sociales, mientras que Emily no pudo avanzar al Top 15 del concurso, reduciendo su participación a solo ese instante.

#MissMichigan just said: "From a state with 84% of the US fresh water but none for its residents to drink…"

Clearly this is not your mother's Miss America pageant. #MissAmerica2019

