Meghan Markle (Leo) y el Príncipe Harry (Virgo), tendrán problemas según sus signos zodiacales

El Príncipe Harry nacido el 15 de septiembre de 1984, es del signo Virgo, mientras que su esposa Meghan, nacida el 04 de agosto de 1981, es del signo Leo. Ambos signos tienen las características precisas para ser una pareja medida, ni perfectos ni incompatibles, digamos que se ubican en un rango medio. El astrólogo y médium psíquico, Suzie Kerr Wright analizó las cartas astrales de ambos y comentó:

"Sus señales solares caen una tras otra, por lo que no son necesariamente una buena o mala combinación. Sin embargo, no he visto una atracción tan hermosa, ni en el amor ni en la astrología de relaciones, en mucho tiempo. Los Virgos, como Harry, siempre están tratando de 'arreglar' a los demás y los Leos, como Meghan, son personas genuinamente afectuosas a las que les encanta construir. Si siguen enfocados en ayudar a los demás, formarán un equipo dinámico".