Horóscopo semanal de Mhoni Vidente para una semana llena de energía positiva

Aries

Semana de muy buenas energías a tu alrededor, solo trata de no de platicar tus planes a futuro para que no te lo salen. Te busca un amigo para invitarte un negocio, acéptalo te va ir de lo mejor. Pagas tu tarjeta de crédito y compras muebles para tu casa. En cuestiones de salud solo cuídate de las depresiones o nervios recuerda ir con tu médico y checarte para que no tengas recaídas. Te regalan una mascota o compras boletos de avión para esta semana ir con tu familia. Te busca tu amor del signo de Acuario o Géminis para irse de viaje o visitarte si estás viviendo lejos, recuerda que ese amor se va quedar contigo. Ya no comas tanto sigue con la dieta y el ejercicio recuerda que tu signo es muy vanidoso y como te ven te tratan así que mantente de la mejor forma. Un amigo se está enamorando de ti, trata de hablar claro esa situación y no confundir el amor con la amistad. Arreglas papeles de escuela o decides cambiarte de carrera. Sacas tu VISA o pasaporte recuerda que siempre debes tener en orden tu papelería. Un amor del pasado te sigue teniendo resentimiento y piensa mucho en hacerte daño, trata de protegerte y cerrar círculos . Tendrás un golpe de suerte el día 11 de septiembre recuerda poner una vela roja y pedirle a tu ángel de la guardia que venga la abundancia y prosperidad a tu vida , tus números de la suerte son 09,21,33.

Tauro

Semana de mucho trabajo y problemas en asuntos legales, trata de no acelerarte tanto y encontrar la solución cada uno de tus problemas, tu carácter en lugar de solucionar atrae más las dificultades, así que trata de pensar dos veces antes de actuar y verás cómo solucionas todo de la mejor manera. En el amor vas estar indeciso por quien quedarte y eso hace que sigas con dos personas a la vez trata de poner en claro tus sentimientos y dejar que tu corazón decida quién es la mejor persona para ti. Este 11 de septiembre los Tauro que están solteros traten de juntar once monedas de cualquier denominación ponles perfume tuyo y vas a la iglesia y las dejas como limosna y le pides con mucha fe tres deseos que serán cumplidos antes de que acabe el mes. A veces se te hace muy difícil cambiar de trabajo, pero si ves que allí no te valoran es mejor buscar nuevos horizontes, recuerda que tú eres muy perfeccionista en lo que haces y te mereces algo mejor en tu vida laboral. Tus números de la suerte son 02,09,77.

Géminis

Semana de estar con muchas tareas pendientes y tratando de resolver situaciones de tu trabajo y escuela. Recuerda amigo de Géminis que necesitas administrarte más para que te pueda alcanzar el tiempo. Te busca un amor que ya lo hacías perdido para pedirte que vuelvan recuerda que tu signo siempre va dominar las situaciones amorosas así que trata de siempre resolver bien cualquier situación. Te llega una invitación a salir de viaje para esta semana así aprovecha que necesitas un descanso. Este 13 de septiembre que va ser día de tu suerte te recomiendo que prendas una vela blanca y ponerte mucho perfume para atraigas las energías positivas a tu vida. Trata de no pelear con tu papá, recuerda que solo quiere lo mejor para ti. Recibes un regalo por parte de un amor del signo de Aries o Piscis que no esperabas. Ve con el médico para que te cheque la sangre o problemas de alimentación recuerda nunca dejar la salud al último.

Cáncer

Semana de sentirte un poco agotado por todo lo que has pasado en cuestiones de viajes y la presión de trabajo, así que es tiempo que te des un momentos para ti, recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para recargar su energía es estar en su casa con la familia así que trata de aprovechar cualquier momento para disfrutarlo. En el trabajo tendrás juntas para reacomodar puestos y jerarquías recuerda que siempre tu signo es jefe o encargado de recursos humanos por lo comunicólogo. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar, deja que cada quien arregle sus problemas. A los cáncer que están solteros este día 13 de septiembre le vas a rezar a tu ángel de la guardia y te vas a prender una vela blanca y poner un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y pedirle con mucha fe que venga el amor y prosperidad y verás como pronto será cumplido. Te cambias de casa o decides irte a vivir un tiempo tú solo, decides poner un negocio de comida o publicidad hazlo que ya vas entrar a tu mejor etapa de crecimiento económico, a los Cáncer que están casados les vendrá un problemas por cuestiones de celos traten de solucionarlo sin dramatizar.

Leo

Semana de tener cambios importantes en tu vida profesional, por fin te hablan del trabajo que estabas anhelando o en tu empresa te van a dar un puesto nuevo que te representará un incremento de salario, solo recuerda no presumir tanto porque te llenas de malas energías solo cuéntaselo a personas que si te quieren . A los Leo que están solteros o quieren ya formalizar su relación este día 13 de septiembre van poner algo rojo en la ropa y van a prender una vela roja y pedirán que venga el amor. Recuerda que tu signo es el más apasionado y por eso el mas infiel así que trata de no tener compromiso si quieres seguir con varias personas a la vez , una amiga tuya saldrá embarazada que te dará mucho gusto. Trata de estudiar mas para los exámenes de tu carrera , en estos días te puedes hacer cualquier cirugía que todo saldrá bien

Virgo

Semana de pagos atrasados y ponerse al corriente con las deudas, tu signo es muy olvidadizo así que trata de siempre llevar en orden tus gastos, te llega una invitación de irte de viaje con tu familia. Tramitas tu residencia o VISA recuerda que estás a días de que termines de arreglar toda tu papelería pendiente. Recuerda que siempre tienes que estar actualizando tus estudios para que te mantengas a la vanguardia así trata de tomar un curso o diplomado. Celebras tu cumpleaños en estos días y recibes un regalo de alguien muy especial para ti. A los Virgo les recomiendo para este día 11 de septiembre traten de ayunar hasta las 11 de la mañana y después prender una vela blanca para que toda la energía se renueve en tu vida, van tener un golpe de suerte en la lotería con los números 01,23,76 , ya no seas tan dramático en tu vida diaria aprende a soltar situaciones que no puedes controlar , sabrás de un embarazo de un familiar que te dará mucho gusto.

Libra

Semana de no rendirse y salir adelante de todos los problemas recuerda que tu habilidad para poder mediar los dificultades laboral o familiar es muy fuerte y siempre vas encontrar la solución adecuada. Tendrás una junta con tu jefes para regañarte por culpa de un problema de redacción o facturación trata de solucionarlo cuanto antes, te invitan a ir de viaje en estos días o vas a visitar a tu familia. A los Libra que no se han casado o no tiene pareja formal este día 13 de septiembre les recomiendo que prendan una vela roja junto a tres rosas rojas y le pidan a su ángel de la guardia que venga el amor verdadero a su vida. Tus números de la suerte van ser 99,31,27 , mandas arreglar tu coche para venderlo y comprar uno más reciente.

Escorpión

Semana de poner en orden tus ideas y empezar a ver que quieres para tu futuro recuerda que eres uno de los signos mas ambiciosos del zodiaco y eso te hace siempre buscar ser el mejor o líder de todo. Ya es tiempo de formalizar o tener un amor así que no trates de sabotearte tú mismo en tus relaciones amorosas y ya dejarte querer recuerda que tu signo mas compatible es Tauro. Tus números de la suerte van ser 04,32,19 , este día 11 de septiembre te recomiendo que pongas una vela blanca y te bañes con flores para que las buenas energías rodeen tu vida, cuidado con los robos o perdidas en la calle se más precavido.

Sagitario

Semana de tener mucho cuidado con uno plática con los compañeros de trabajo o escuela van ser unos días llenos de chismes o intrigas así trata de mantenerte al margen de esas situaciones recuerda que tu signo siempre se hace presa de estas situaciones por eso te recomiendo que este día 11 de septiembre prendas una vela de color blanca y te pongas un limón verde en tu bolsa para cortar todo lo negativo. Trata de seguir con la dieta y mantenerte con ejercicio para no vuelvas a tener esos kilos de más, empiezas en estos días hacer limpieza en tu casa y sacar todo lo que no utilices para la buena energía fluya mejor. A los Sagitario que están solteros o ya se quieren casar este día 13 de septiembre van a conseguir tres rosas blancas y tres rosas rojas y se las vas ofrecer a la virgen María para que te traiga ese amor verdadero a tu vida.

Capricornio

Semana de estar muy atento a los cambios que viene para estos días en cuestión de tu vida personal recuerda que siempre llega lo que uno espera y este es tu momento de estar de lo mejor. A los Capricornio les recomiendo que este día 13 de septiembre darse baños de rosas blancas y rosas y prender una vela blanca para que las energías positivas estén mas alrededor de ti. Recuerda que tu signo lo domina el vestirse bien y verse bien así trata de gastar tu dinero en eso y no con los vicios, tendrás un golpe de suerte con los números 23,19,08. Nota importante, no pelees con tus padres trata de entender que lo desean es verte feliz.

Acuario

Semana de estar con toda la buena actitud te viene unos días de mucho trabajo o juntas con tus jefes para cambios de proyectos recuerda que tú eres pieza clave en todo lo que es lo laboral por eso es muy importante tu opinión. Sabrás que alguien viene de fueras a visitarte ,trata de cuidar tu dinero para que puedas invertir en diciembre. Te compras un boleto de avión para irte de viaje en el mes de octubre, trata de cuidarte de problemas de infección de los pulmones. Ya no pelees con tus compañeros de trabajo recuerda que tu signo atrae mucho las envidias así trata de protegerte este día 13 de septiembre ponerte algo de plata o ropa de color rojo para cortar ese mal de ojo.

Piscis

Semana de dejar a un lado los miedos y enfrentar todos tus retos recuerda que tu eres el signo que tiene más fuerza espiritual por eso te recomiendo que este día 13 de septiembre pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y prendas una vela blanca y verás cómo será cumplido. Tendrás unas dudas sobre tu trabajo actual y eso te va dejar algo pensativo recuerda que si ya no te sientes a gusto a buscar nuevas oportunidades, trata de no meterte tanto en cuestiones de cursos de sanación o ciencias ocultas porque después no sabrás como cerrar esas energías , tus números de la suerte son 08,09,13, un amor del pasado te busca para volver trata de analizar bien todo lo que propone y se te convence vuelve.

