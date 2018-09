Descubre qué te deparan los astros este martes 11 de septiembre

ARIES

Hoy será un día en el que le darás mucho peso a tu vida social, querrás estar con amigos, mantener contacto con personas que te saquen de ese capítulo triste que viviste y no deseas repetir.

TAURO

Estarás más creativa que de costumbre, pondrás a prueba esas ideas descabelladas que rondan en tu mente. Es un buen momento para demostrar de qué estás hecha y lo que puedes llegar a conseguir.

GÉMINIS

Es un buen momento para mostrar tu lado tierno con esa persona que te interesa. A veces sueles ser muy cruel y seco con tus respuestas y eso a la gente que está cerca de ti le parece extraño, aprende a demostrar lo que sientes.

CÁNCER

Vienen algunos cambios en tu rutina que desestabilizarán tu rutina, es necesario que te tomes un respiro y que aprendas a fluir, esto que está cambiando en tu día a día tendrá un impacto positivo en el largo plazo.

LEO

Viene una época en la que recibirás el reconocimiento profesional que tanto deseas, solo recuerda no dudas de ti y de lo que eres capaz, a veces eres tu peor enemiga.

VIRGO

Es momento de que saques todos los pendientes que tienes en la agenda y te lances a la conquista de los retos profesionales que llevan semanas dándote dolores de cabeza.

LIBRA

Tienes que aprender a ser más objetiva, a reconocer que algunas veces las personas pueden hacerlo mejor que tú, tu objetivo es demostrar que no eres tan individualista como todos piensan y que puedes trabajar en equipo.

ESCORPIO

Hoy no será uno de tus mejores días en lo profesional, es momento de que demuestres todo tu conocimiento y no dejes que nada ni nadie le reste mérito a todo lo que has conseguido. Aprende a defender lo que con trabajo te ha costado construir.

SAGITARIO

Es momento de que pongas en marcha ese plan que tienes en mente desde hace meses, incluso, años, recuerda que es tu momento y lo que comiences a partir de hoy dará muchos frutos.

CAPRICORNIO

Tienes una tendencia a crear amores platónicos, es momento de que pongas los pies en la tierra y le des el justo valor a las personas que están cerca de ti y que te quieren de verdad. Deja de pensar en lo que no tienes.

ACUARIO

Tu economía mejorará y eso tendrá un gran impacto en tu vida, pues por fin podrás solucionar una cuestión que lleva días quitándote el sueño, es necesario que le recuerdes a los tuyos cuánto los amas, no todo es dinero.

PISCIS

Es un día en el que te recomendamos mantenerte discreta, recuerda que no debes decir cosas cuando estás enojada o muy feliz, pues lo más probable es que no reflejen la realidad.

