8 cosas que JAMÁS debes hacer en una boda (o serás la invitada "incómoda")

Cualquiera que haya asistido a una boda, sabe que es una ocasión especial para una pareja que exige felicidad, unión y mucha fiesta con quienes aman. Pero el hecho de que hayas recibido una invitación no significa que tengas el derecho a hacer acto de presencia a tu antojo, No importa a cuántas bodas hayas asistido o si estás comenzando a entrar en esa etapa de la vida, quizá no conozcas las reglas cuando se trata de ser el mejor invitado posible en un evento de este tipo. Y es que con tantas expectativas de etiqueta, es difícil hacer un seguimiento de lo que se necesita para convertirse en un invitado VIP de bodas.

Si te preocupa romper algunas de las reglas de la boda, no estás sola, todos vamos con los nervios de punta. Antes de dirigirte a celebrar la dicha de una pareja recién casada, asegúrate de leer este artículo con tips para que asegurarán tu honorable presencia en las siguientes celebraciones.

No uses blanco

Esto parece una regla lógica, pero vale la pena repetirlo. Nada se ve peor que estar al lado de la novia y básicamente, coincidir con ella. Es el día de la novia, así que déjala brillar; además, tienes todos los demás colores del mundo para elegir. ¿Otra buena regla general? Averigua también de qué color estarán vestidas las damas de honor y manténte lejos de ese color. Es un pequeño acto de consideración hacia la novia estará agradecida de que no te hayas presentado pareciéndote a las chicas que eligió para ser sus damas.

No olvides leer el código de vestimenta

Ok ya sabes que el blanco está completamente descartado pero hay una cosa más: las invitaciones de boda suelen ofrecer detalles como la fecha, la hora y la ubicación ¡pero no pases por alto el código de vestimenta! ¿Qué pasa si no te diste cuenta de que la ceremonia es en una hermosa playa, o la recepción es Black Tie (hombres smokin, mujeres de largo) o si llevas zapatos con tacón de aguja y el lugar es un jardín? Debes tomar muy en serio el código de vestimenta. Lo creas o no, hay una diferencia entre "formal" y "elegante informal" y no querrás verte fuera de tono.

Hoy en día muchas bodas tienen un tema específico así que puede que incluso pidan ciertas tonalidades de vestimenta para que combinen en las fotos o con alguna dinámica especial.

No lleves un inesperado +1

Aunque no lo creas es una situación incómoda y frustrante para los novios y organizadores cuando un invitado lleva un +1 para la que ni siquiera confirmaron su asistencia. Llevar a alguien que no fue invitado a la boda es incorrecto en muchos niveles. Para empezar, la pareja tendrá que pagar por el plato y las bebidas del invitado extra, y si ese invitado no fue planeado, eso podría significar que los proveedores de servicios de comidas incluyan los costos adicionales al final de la noche en lugar de que los novios se vayan tranquilamente. Así que aún cuando recibiste invitación única y quieras llevar a un amigo o a tu nueva pareja, si te dieron un sólo boleto, sé respetuosa y llega sola .

Tampoco supongas que los niños están invitados. Si no está claro si puedes o no llevar niños, pregunta a los novios si se trata de un evento familiar o sólo para adultos, no hay nada peor que tener niños corriendo o llorando en un lugar donde no fueron tomados en cuenta.

No cambies de asiento

Créelo, TODO esta fríamente calculado para que salga como los novios solicitaron así que si no estás cómoda con la ubicación de tu mesa o con quién estás sentada, lo mejor es que la tomes y ya. Solo estarás ahí durante una o dos horas (máximo) y es probable que la novia y el novio te hayan sentado ahí por algún motivo.

Pedir que te cambien de asiento es una grosería en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que harás que otros invitados se muevan de lugar o que se sientan incómodos con tu incomodidad. Es casi tan malo como llevar un inesperado +1.

No hables durante los discursos.

Incluso si no es de gran interés para ti, es un momento importante para la pareja y el familiar o amigo que está hablando. Un buen invitado dejará su teléfono, dejará de hablar y disfrutará el momento con ellos. Punto

No "te robes" a la novia/novio para pasar tiempo a solas

Haz tiempo para saludar a los novios, pero mantén tu conversación corta, para que puedan hacer sus rondas con otros invitados y tal vez incluso tener tiempo para comer un bocado tranquilamente. El día de la boda es muchas cosas para los novios, pero la calma no es una de ellas. Entre prepararse, recitar los votos, llevar a cabo los bailes tradicionales, tomarse fotos y más, muchas parejas apenas tienen tiempo para comer o tomar un respiro. Así que trata de no arrinconarlas y conversar demasiado tiempo, porque su tiempo es valioso ese día.

Es posible que no los veas con frecuencia y quieras felicitarlos y pasar tiempo con ellos, pero hazlo de manera respetuosa ¡no eres la única que quisiera hacerlo! No los pongas en una posición en la que se sientan atrapados u obligados a atenderte exclusivamente. Aprovecha la pista de baile para divertirte con ellos pero JAMÁS los alejes de la diversión. Si quieres pasar tiempo con ellos, hazlo después en un brunch o cena unas semanas después de la boda..

No te quejes si algo no es de tu agrado

Tal vez estás sentada demasiado cerca del altavoz, que no te gusta la música de fondo o te parece que falta decoración de recepción. Está bien pensar estas cosas, es normal, pero no debes expresarlas. Todos tenemos nuestro propio gusto, por lo que siempre habrá algo con lo que no estés de acuerdo. Pero como invitada debes respetar la visión de los novios, no derribarla. ¡Disfruta el momento! Los novios están feliz de que todos los que aman estén presentes. Quejarte en una boda es igual que quejarte de la casa de alguien cuando te invitan, pero a mayor escala.

No te lleves los centros de mesa

Aunque en algunas bodas los novios regalan arreglos a los invitados, no debes suponer que siempre es el caso. A veces, los jarrones o velas se alquilan y la novia y el novio podrían quedarse atrapados con una factura inesperada si te llevas artículos sin preguntar.

