Esto es lo que NO debes hacer este fin de semana de Venus pre-retrógrado si no quieres que tu signo del zodiaco sufra

Venus es conocido por ser el planeta del amor y por una buena razón: gobierna sobre la pasión, el romance, la belleza, el dinero y los placeres sensuales. Esta diosa amorosa y femenina está a cargo de tus relaciones, creatividad e incluso tu cuenta bancaria pero debes saber que el período de sombra de Venus retrógrado que comenzó el 2 de septiembre, estará afectando estas áreas durante el fin de semana. Que un planeta esté en sombra significa que su retrógrado está a la vuelta de la esquina. Este tránsito va a afectar a todos los signos del zodíaco cuando se trata de relaciones, romance, proyectos de pasión y finanzas, así que prepárate para los cambios que se avecinan.

En el caso de Venus, estaremos bajo su período de sombra desde ahora hasta que su retrógrado comience el 5 de octubre. Aquí hay todo lo que debe evitar durante Venus retrógrado para ayudar a evitar desastres una vez que las sombras se despejen y Venus vuelva a la normalidad.

Comenzar una nueva relación

Tu corazón estará latiendo al máximo por tu entorno, te sentirás muy enamorada por lo que te caerás de cabeza con demasiada facilidad durante este tramo. Los encuentros con el destino son posibles y es posible que entres en contacto con tu alma gemela sin embargo, es mejor esperar hasta que Venus se vuelva directo para hacer cualquier movimiento. Tranquila, tu alma gemela puede esperar hasta la temporada post retrógrada para sellar el trato. No es necesario que detengas tu vida amorosa, simplemente no te sumerjas demasiado profundo, ya que los amores que comienzan ahora probablemente no durarán.

Caer en tentación por un ex

Ten cuidado con las ganas de enviar un mensaje a tu ex. Todos tenemos ese impulso alguna vez, especialmente si recientemente terminaste la relación y te encuentras en periodo de "limpieza" (además de que Venus estará metiéndose con tu corazón). Elimina el número de teléfono o bloquéalo en las redes sociales hasta que el retrógrado termine. Lo que sea necesario para controlar tus impulsos. Esta temporada se presta para que viejos amores se presenten en el camino pero eso abrirá viejas heridas. En lugar de dejarre arrastrar por la lujuria y la nostalgia, concéntrate en lo que se puede aprender de tus relaciones pasadas y avanza.

Hacer una gran compra

Venus es el planeta de lujuria por lo que, naturalmente, gobierna sobre tu dinero y tus gastos. A medida que Venus retroceda, será mejor que ocultes tu alcancía o tu tarjeta de crédito en el estante más alto que tengas, ya que no se recomienda ninguna gran compra o correr algún riesgo financiero. Como Venus también gobierna el dinero, se cree que Venus retrógrado no es un momento ideal para invertir o comprar artículos de lujo. Deja los derroches por el momento para evitar cualquier drama financiero o remordimiento del comprador más adelante.

Cambiar drásticamente tu apariencia

Venus te impulsará a hacer un cambio en tu apariencia pero ten cuidado con hacer algún corte o tinte dramático. Venus gobierna sobre todas las cosas relacionadas con la belleza, por lo que el deseo de renovar tu aspecto es fuerte en este momento para todos los signos del zodíaco. Pero ahora no es el momento de hacer algo drástico. Ni siquiera hacerte nuevas perforaciones o nuevos tatuajes. El cabello vuelve a crecer al menos, pero los tatuajes son para siempre evita tomar decisiones que afecten a largo plazo cuando se trata de tu apariencia durante Venus retrógrado es una buena regla empírica.

Redecorar tu casa

Venus ama el lujo pero ten en cuenta que si bien puedes sentirte tentada a convertir tu habitación en todo lo que viste en tu tablero de Pinterest no será el mejor momento para hacerlo. En primer lugar, gastar mucho dinero es un "no-no-no" en este momento, por lo que es probable que descartes cualquier sesión de redecoración importante. Pero en segundo lugar, su idea de lujo durante el retrógrado puede ser ligeramente sesgada y excesivamente influenciada, por lo que no hay garantías de que quedes satisfecha con lo que hagas. Juega a lo seguro y mantén tus ideas en la tabla de estado de ánimo por ahora.

