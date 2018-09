Mira lo que le provoca miedo a cada signo del zodiaco

Cada persona es diferente, ciertas cosas le producen más temor que otras, a tal punto que pueden paralizarlos. El mayor o menor miedo que siente una persona está influenciada por su signo zodiacal.

Mira lo que produce miedo en cada signo:

Aries

A estar quietos. Las personas de este signo son muy activas y no hacer nada les genera angustia y estrés.

Tauro

El cambio. No hay nada que ponga más a sudar a un tauro que hacer un cambio drástico en la vida. Para ellos las mudanzas, cambiar de trabajo y hasta del color de cabello es un sufrimiento.

Géminis

Hablar. Les cuesta decir lo que sienten y lo que piensan, no les gusta hacer sentir mal a nadie y y tampoco quedar mar, por eso son personas tan calladas.

Cáncer

Dejas un lugar seguro. Para las personas del signo cáncer la seguridad es la prioridad, una vez que se sienten seguros en una relación, amistad, trabajo, casa cambiar o dejarlo es como sentir la llegada de la propia muerte.

Leo

A ser olvidado o ignorado. A leo les gusta marcar la vida del otro, por eso se esmeran en ayudar, colaborar, dar con alegría. Pensar en llegar en un lugar donde no sea reconocido o ignorado los paraliza.

Virgo

A sufrir o enfermar. Los nacidos bajo este signo piensan mucho en el futuro, su tranquilidad, cuidan su salud y sus relaciones porque le temen a los hospitales y a la soledad, eso los haría sufrir, todo un coctel mortal para alterar sus miedos.

Libra

A estar solo. A los libranos les gustan las amistadas, las reuniones familiares y la compañía porque su mayor temor es la soledad.

Escorpio

A ser ridiculizado. Los escorpios se esperan por pasar inadvertidos y no llamar la atención, pues su peor temor en la vida a es hacer el ridículo.

Sagitario

A la responsabilidad. No quiere decir que no es responsable, todo lo contrario cumplen con su deber pues no les gusta fallar, pero les da mucho miedo ejercer altos cargos, que las personas dependan de él porque eso les genera estrés y hasta los llega a paralizar.

Capricornio

Al fracaso. El capricorniano lucha por alcanzar sus sueños con constancia y trabajo porque temen al fracaso.

Acuario

Al encierro. El acuariano es un ser libre, si se queda encerrado en un ascensor te imaginarás cómo se pone a sudar frío y quizás hasta gritar. Es una persona que lo ahoga el encierro.

Piscis

A hablar en público, a poner en palabras lo que sienten. Expresar los sentimientos no es algo que le agrade a los piscis y mucho menos frente a una multitud, mientras más inadvertido esté mucho mejor para ellos. Ni en broma te atrevas a pedirle que haga algo en público.

