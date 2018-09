¿Sales con un virgo? Estas son las 5 cosas que más odia

¿Estás saliendo con un Virgo? De ser así, o eres amiga de uno, este artículo te será de gran ayuda para saber las cosas que le desagradan y debes evitar.

Estas son las 5 cosas que más odia una persona nacida bajo el signo zodiacal Virgo:

-Pérdida de tiempo: el tiempo es una de las cosas más valiosas para un Virgo así que mejor no lo hagas perder horas de su día que te dedique a ti o alguna actividad. También está atenta, a veces los virgo no saben distribuir bien el tiempo.

-Ser pobres o de bajos recursos: ama vivir en un estatus alto de la sociedad, los lujos y placeres son obligados en su vida. Le aterra vivir limitado económicamente, ya que esto puede significar el final de sus sueños de grandeza, como si ser de clase baja o recursos limitados significara la muerte.

-Las cosas mal hechas: son personas controladoras, por lo que las cosas deben hacerse siempre a su manera, o sea: perfectas. No soportan los malos resultados. Cuidado si tu jefe o supervisor es de este signo, más vale que cumplas.

-Envejecer: buscan la juventud eterna, mientras van pasando los años se sienten deprimidos, no les gusta envejecer y esto se nota. Esto es algo risorio ya que una persona virgo no desmejora con el paso del tiempo sino todo lo contrario. No les gustan los ancianos.

-Detesta pedir perdón: si hace algo malo, provoca algún accidente o algo parecido, olvida que un Virgo va a pedir perdón o siquiera disculparse, para ellos no son los culpables de nada, absolutamente nada.

Te recomendamos en video