Horóscopo de Mhoni Vidente para un fin de semana lleno de amor

Aries

Fin de semana de transformación en tu vida sentimental, te llegó el momento de decidir si te quedas con tu pareja actual o sales en busca de un nuevo amor; solamente recuerda que no todo es pasión y miel sobre hojuelas, a veces es necesario madurar. Tendrás muchas fiestas y reuniones, trata de pasártela bien y desestresarte. Este 7 de septiembre es el mejor día para hacer cambios en tu casa para que las energías fluyan mejor y entren buenas vibras a tu vida, te recomiendo mover de sitio los espejos y cambiar la dirección de tus muebles, verás que con eso comienza a llegar la abundancia. Ya no digas que no a ese negocio que te ofrecen para echar a andar los fines de semana. Tus números de la suerte son 02 y 13. Deja de sabotear tu propio éxito y no hagas caso a las envidias para poder alcanzar tus metas.

Tauro

Este 7 de septiembre será un día mágico para tu signo, debido a que todas las buenas energías te rodearán, por eso te recomiendo vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume, verás cómo la buena suerte se te multiplica. Ten cuidado con el exceso de alcohol o comida en las fiestas de fin de semana, pues estarás muy propenso a padecer malestar en el estómago. Te invitan a salir de vacaciones al extranjero. Ya no pidas lo que no puedes dar a tu pareja, recuerda que tu signo es uno de los más infieles porque lo domina lo sexual, así que trata de madurar y mantenerte más tranquilo en tu relación. Te busca un familiar para invitarte a un bautizo o cumpleaños. Te compras ropa o decides hacerte un tratamiento estético para verte mejor. Tus números de la suerte son 09 y 21.

Géminis

Durante el fin de semana tendrás buenas noticias en lo personal y laboral, para seguir con la misma suerte sólo necesitas poner un limón verde con una raja de canela en tu bolsa este 7 de septiembre. Vístete de color blanco para mejorar tus vibras. Ten cuidado con tu pareja, se está enamorando de alguien más, recuerda que es importante ponerle más atención a tu relación y demostrar tus sentimientos siempre que tengas oportunidad, debido a que muchas veces damos por hecho las cosas y la llama se empieza a apagar. Te busca tu padre para pedirte ayuda con algunos cambios que quiere hacer en su casa. Estarás algo nostálgico por un proyecto del pasado que no perduró, pero toma en cuenta que no puedes ser responsable de todo. Tus números de la buena fortuna son 44 y 67.

Cáncer

Este 7 de septiembre te llegará esa buena noticia que has estado esperando y te hará sentir de lo mejor. Te recomiendo tomar mucha agua este fin de semana y evitar las bebidas alcohólicas. Para limpiar toda esa energía negativa que te rodea debes ponerte un poco de agua bendita en la frente. Es necesario que llenes tu vida de pensamientos positivos para que tu energía fluya mejor, recuerda que el poder de la mente es muy fuerte y basta con que desees mucho algo para que llegue a tu vida. Atraviesas por momentos de incertidumbre con tu pareja, trata de arreglarlos para rescatar la relación. Tomas unos días de vacaciones con la finalidad de relajarte. El domingo acudes a una fiesta familiar. Tus números de la suerte son 23 y 15. Los Cáncer que están solteros tendrán un fin de semana de encuentros fugaces.

Leo

Este viernes es un día muy especial para tu signo, tendrás la oportunidad de cambiar tu suerte para bien, sólo tienes que atraer a la fortuna cargando en tu bolsa una moneda de plata durante el día y dejarla en un vaso con agua cristalina por la noche, verás que la abundancia llegará a tu vida cuando menos lo esperes. Pon más empeño a tu trabajo y a tus obligaciones, recuerda que no todo es diversión y es importante pensar en el futuro. Decides ponerte a dieta, hacer ejercicio y reinventarte por completo. Si tienes pareja, serán tres días de mucha pasión, mientras que los Leo solteros conocerán a alguien muy especial con quien tendrán una relación intensa. Cuídate de dolores de cabeza o espalda. Trata de no pelear con tu familia, recuerda que todo lo que te dicen es por tu bien. Tus números de la suerte son 31 y 90.

Virgo

Fin de semana de estar pensativo por cuestiones personales, a veces sientes que ya no eres feliz donde estás y eso te deprime, pero te recomiendo que este 7 de septiembre te cortes las puntas del cabello y te vistas de colores fuertes para que tu energía se fortalezca y dejes de cargar con todo lo negativo. Te llega una invitación para salir de viaje en estos días. Tata de seguir con tus pagos atrasados y no endeudarte innecesariamente. Un amor a distancia te busca para intentar tener una relación contigo. Ten cuidado con problemas de intestino, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes, así que procura comer más sano. Te buscan para poner un negocio de publicidad o ventas, si lo combinas con tu trabajo actual podrás salir de deudas pronto y comenzar a ahorrar. Tus números de la suerte son 42 y 19.

Libra

Este viernes será un día de renovación de planes de trabajo, recuerda que todo el mes tendrás una racha de buena suerte y si te decides a buscar mejores opciones laborales, éstas se te darán con facilidad. Debes aprovechar todo el fin de semana para hacer todos tus pendientes y estar más relajado lo que resta del mes. Trata de no decir mentiras a tu pareja, recuerda que si ya no te sientes feliz, lo mejor es alejarte. Le haces arreglos a tu coche. Te cortas el pelo y compras ropa para una fiesta importante. Vas al gimnasio y cambias tu dieta para hacer más masa muscular, ya que una de las cualidades de tu signo es que siempre estás preocupado por verte de lo mejor. Ten cuidado con los chismes de ex parejas, trata de solucionar tus problemas para que nadie resulte lastimado. Tus números de la suerte son 2 y 33.

Escorpión

Fin de semana para llenarte de energías positivas haciendo actividades al aire libre, aprovecha para salir a conocer lugares en tu ciudad que no has tenido oportunidad de visitar. Estarás en contacto con lo místico, por eso, si tienes la oportunidad, debes acudir a lugares arqueológicos o de interés religioso, ya que eso te ayudará a fortalecer tu espíritu. A veces te sientes solo en cuestiones amorosas, tu signo se caracteriza por ser muy apasionado y buscar constantemente una relación, pero no te desesperes porque este fin de semana conocerás a alguien muy compatible del signo Aries, Capricornio o Tauro. Serás muy propenso a los accidentes, así que extrema precauciones en las calles. Sigues arreglando tus papeles para el trámite de un crédito en el banco. Tus números de la suerte son 33 y 95.

Sagitario

Este fin de semana tendrás una conexión muy profunda con tu parte espiritual, así que aprovecha para sacar adelante los pendientes que tienes o busca una mejor oportunidad de trabajo. Los días 7 de cada mes trata de cargar una imagen religiosa del santo de tu preferencia y ponerte un listón rojo en el pie derecho amarrado con tres nudos. Recuerda que es importante mantener tus planes en privado para no generar envidias ni malas vibras. No te entregues por completo a tu pareja si sientes que algo no va bien, a veces sufres más de lo necesario; recuerda que primero debes cuidarte a ti mismo. Comienzas a planear tus vacaciones. Te invitan a una fiesta este sábado y conocerás a personas muy interesantes. Trata de no gastar de más y seguir ahorrando. Tus números de la suerte son 99, 13 y 07.

Capricornio

Viernes de estar con muchas tareas pendientes de escuela y trabajo, recuerda no dejar para lo último tus responsabilidades. Ten cuidado en el trabajo, este viernes estarán las energías muy cruzadas. Te recomiendo ser más discreto y no platicar tu vida privada. Te compras ropa para una fiesta este sábado. Estarás acompañado de una pareja que acabas de conocer y con quien te llevas muy bien. Trata de seguir haciendo ejercicio y mantener tu dieta sana, recuerda que tu signo es el más guapo del Zodíaco y siempre quiere verse bien. Te habla un amigo para pedirte un consejo sobre su relación. Ya no seas tan codo contigo mismo, así que consiéntete y vete de paseo más seguido. Tus números de la suerte son 30 y 21. Alguien del signo Aries está muy enamorado de ti, no seas tímido y háblale.

Acuario

Este viernes te pones al corriente con tus pagos de la tarjeta de crédito o con deudas del pasado. Te invitan tus amigos a una fiesta este fin de semana, sólo trata de no tomar mucho alcohol y no comer tanto picante. Seguirás con tu buena racha en los juegos de azar y premios en la lotería con los números 7 y 20. Recuerda agregarle tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Decides darte un tiempo en la relación que tienes, recuerda que lo más importantes es ser feliz y muchas veces esa felicidad la encuentras cuando estás soltero. Pones a la venta algunas cosas para tener dinero extra. Te invitan a una fiesta familiar el domingo. Cuidado con las envidias de los vecinos o amigos, trata de no platicar nada de tu vida privada. Deja de pensar tanto en lo que vendrá, el futuro es hoy.

Piscis

Trata de aplicarte este fin de semana para hacer los cambios que quieres en tu casa, recuerda que esto no sólo te ayudará a que circulen mejor las energías en tu hogar, sino que también es una buena forma de consentirte. Te buscará un amor del pasado que quiere volver contigo, pero debes tratar de cerrar ese círculo y terminar en paz para sentirte mejor. Recibes un dinero extra por la venta de un carro o muebles, trata de ahorrarlo. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás mucho. Este viernes trata de prender una veladora de color rojo para que te quite ese mal de ojo o envidias que no te dejan avanzar. Los Piscis con pareja tienen un embarazo en puerta. Si eres soltero, deja de cerrarte al amor y procura darte la oportunidad de ser feliz con alguien. Tus números de la suerte son 39, 00 y 08.

