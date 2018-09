¡Desgarrador! Periodista se despidió de sus seguidores dos antes días de morir por cáncer de mama

En la actualidad, el cáncer de mama cobra la vida de muchas mujeres lamentablemente y la periodista Rachael Bland fue una de ellas.

La presentadora de radio de la BBC falleció este miércoles, exactamente dos días después que anunciara por su cuenta en Twitter que estaba viviendo sus últimas horas.

In the words of the legendary Frank S – I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz

A través de su cuenta informaron este miércoles su fallecimiento. "Nuestra hermosa y valiente Rachael murió pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos aplastados, pero ella quisiera que agradezca a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabrás cuánto significaban para ella. Steve y Freddie xxx".

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u

— Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 5, 2018