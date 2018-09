5 normas que debes seguir para no ser el miembro "indeseable" del grupo de WhatsApp

Actualmente casi todos pertenecemos a uno o muchos grupos de WhatsApp, pues son imposibles de evitar.

Y existen algunas normas o consejos para no convertirte en el miembro más odiado del grupo y que seas ese “indeseable” que fastidia en él.

Aquí te decimos cuáles son esas normas:

No mantengas conversaciones con una persona solo

Debes evitarlo por completo, ya que por algo es un chat de grupo, en el que están muchas personas. Si solo mantienes conversación con uno, los demás te verán mal y no te van a querer en el grupo.

Si quieres decirle algo a alguien manda un mensaje privado a esa persona y listo.

Pide permiso antes de añadir a alguien al grupo

Es de mala educación no preguntar a todos los integrantes del grupo si están de acuerdo con agregar a alguien nuevo, ya que todos son parte de él y debes tomarlos en cuenta. Si agregas a alguien que a algún miembro del grupo no le gusta te van a odiar sin dudas.

No envíes spam

Enviar mensajes spam en un chat grupal de WhatsApp es un enorme fastidio para sus miembros.

Menos es más

Si puedes resumir lo que quieres hacer en una línea, ¿por qué usar 10?. Todos los miembros del grupo van a valorar que no envíes mensajes tan extensos, ya que si todos envían testamentos sería el peor grupo y el más fastidioso.

No seas un miembro fantasma

No hay espacio en un chat grupal para gente que no quiere conversar. Si estás en el grupo es por algo. Además, todos pueden ver que has recibido y leído el mensaje y que no quieres contestar.

Te recomendamos en video