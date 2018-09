Estos 4 signos del zodiaco tienden más a traicionar tu confianza así que ten cuidado con ellos

Si bien casi todo el mundo pasa por un momento donde no pueden cumplir su palabra, hay algunos tipos de personalidad que pueden estar más inclinados a traicionar tu confianza. Todos los signos del zodíaco pueden tener actitudes poco confiables, pero estos cuatro tienden a tener otras cosas en su cabeza que les hace tener problemas para cumplir una promesa.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No es que los Cáncer no sean dignos de confianza, simplemente son tan emocionales que tienden a ser más propensos a tener un cambio de corazón que otros signos. Este signo cambia de opinión rápido para adaptarse al ambiente y así evitar hacer ciertas cosas, ya que sus emociones tienen la capacidad de crecer y transformarse rápidamente. Por lo tanto, aunque un cáncer podría ayudarte a moverte cuando acuerden un lunes, para el sábado es posible que haya encontrado otras cosas más urgentes en las que concentrarse.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si un Libra te prometió algo que no podría cumplir, es probable que se haya comprometido demasiado. Como signo de aire indeciso, Libra a menudo se compromete demasiado con los proyectos. Asume más de lo que puede manejar porque prosperen en un entorno acelerado y viven en el ámbito de las posibilidades. Entonces hay una buena probabilidad de que cambie de opinión con algo que ya te había prometido. Es probable que sea porque se dio cuenta de que no puede hacerlo y en su mundo no puede haber un desequilibrio así.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acuario siempre intenta hacer bien las cosas pero, a veces, tiene la costumbre de querer abarcar demasiado que no puede con todo. Es humanitario por naturaleza por lo que es capaz de sacrificar sus necesidades para el bien común sin embargo, esto puede hacer que se sienta abrumado y es capaz de no seguir adelante. Entonces, si un Acuario rompe con alguna promesa que te hizo, ten por seguro que es porque está atendiendo sus prioridades.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Los Piscis no rompen tu confianza por egoístas sino porque a veces necesitan desconectarse del mundo. Piscis a menudo escapa del mundo mundano, lo que le permite vivir en su cabeza soñadora. Si bien es dulce y encantador, a menudo tiene problemas para mantenerse al día con las rutinas y los horarios, lo que les dificulta seguir adelante en muchos asuntos. Piscis no tiene malas intenciones, pero quizás no son las más confiables así que no deposites todas tus esperanzas en este signo.

