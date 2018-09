¡Sorprendente! Se le cierra la vagina por no tener sexo

Una anciana en Japón se sometió a un chequeo médico y lo que encontraron los doctores fue sorprendente. Tras la revisión notaron que su vagina estaba `sellada´.

La mujer acudió a un hospital para un revisión general y los médicos terminaron asombrados al descubrir que sus labios vaginales estaban sellados.

Los doctores explicaron que la anciana solo tenía un pequeño hueco por donde podía orinar.

La paciente explicó que no había considerado que esto era algo extraño, ya que no le ocasionaba ninguna molestia. También explicó que no tenía dificultad para ir al baño pero que si tardaba mucho.

De inmediato los galenos trabajaron en descartar posibles causas como daños después del parto o alguna enfermedad.

La revisión arrojó que el cuadro que presentaba la anciana se debía a la ausencia de vida sexual.

Según explica el ginecólogo Elvio Floresti en el sitio VIX la falta de estrógeno en el cuerpo ocasiona la fusión de los labios vaginales.

La producción de esta hormona disminuye con el paso de los años y después de la menopausia.

El experto también puntualizó que es normal que las mujeres de edad avanzada presenten esta condición por la ausencia de penetración durante el sexo, ocasionando la reducción del canal vaginal.

