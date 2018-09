Monica Lewinsky abandona abruptamente entrevista cuando le preguntaron por Bill Clinton

Monica Lewinsky vuelve a ser foco de atención muchos años después del escándalo que protagonizó con Bill Clinton, y fue justo esta semana que quedó registrado como terminó abruptamente una entrevista en la que respondía una serie de preguntas y respuestas en vivo en un panel desde Jerusalén, Israel, el momento se dio cuando se abrodó una pregunta que para ella está fuera de los límites y de inmediato se levantó y marchó molesta, el momento se está volviendo viral en todas las plataformas web.

Mónica ha decidido hablar sobre el episodio explicando lo que realmente sucedió en la su entrevista que le realizó la presentadora de noticias de televisión israelí, Yonit Levi, de la cadena de noticias Hadashot News.

La pregunta que Yonit le hizo a Monica, fue la siguiente:

De inmediato la reacción de Mónica fue de sorpresa y molestía, antes de pararse y marcharse, esto fue lo que dijo:

Más tarde, la propia Monica tomó sus redes sociales, explicando por qué decidió irse del escenario:

"Después de una charla sobre los peligros y los aspectos positivos de Internet, iba a haber una conversación de 15 minutos para continuar con el tema de mi discurso (no una entrevista de prensa). Había parámetros claros sobre lo que estaríamos debatiendo y lo que no haríamos. De hecho, la pregunta exacta que hizo la presentadora primero, me la había dicho cuando nos vimos el día anterior. Dije claramente que eso estaba fuera de mis límites. Cuando ella me lo preguntó en el escenario, con evidente desprecio por nuestro acuerdo, se hizo evidente para mí que había sido engañado. Me fui porque es más importante que nunca que las mujeres se defiendan por sí mismas y no permitan que otros controlen su narrativa. Para el público: siento mucho que esta charla haya terminado de esta manera"