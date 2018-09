Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

As de Oros

Semana apropiada para comenzar alguna actividad lucrativa o para hacer un giro radical en lo que ya hayas iniciado con anterioridad. Giro en que debe primar explorar nuevos campos, es decir, innovar. Es como imitar a las águilas, esto es “Renovarse o morir”.

Tauro

La Sacerdotisa

Durante estos días debes dejar, momentáneamente, tu sentido práctico al hacer o decidir algo. Esa tendencia a cosificar todo en exceso. Opta por tu intuición que, a veces, dejas de lado y que, ahora, te dará herramientas muy necesarias para avanzar de la mejor manera en lo que quieras hacer.

Géminis

La Fuerza

Aprovecha estos días para avanzar en tus propósitos y planes, ya que tendrás suficiente claridad en lo que quieras hacer, a diferencia de otras ocasiones en que divagas, por exceso de ideas. Además te asistirá la voluntad y el convencimiento para ejecutar tus proyectos.

Cáncer

Tres de Oros

Buena semana, en lo referente a trabajo, ocupación u oficio, que te permita mejorar tus finanzas personales y equilibrar tus presupuestos. En especial para quienes realizan actividades por cuenta propia y, por lo tanto, sus ingresos sean variables.

Leo

Nueve de Bastos

No desperdicies, innecesariamente, las energías físicas o psíquicas andando a la defensiva, viendo enemigos o amenazas en donde no las hay. Eres suficientemente inteligente y capaz para brillar sin despertar envidias. En tu medio no falta quienes las puedan sentir, pero no tienen un peso específico.

Virgo

El Ermitaño

Estás llamada a “predicar con el ejemplo”. No es una carga excesiva para ti, por el contrario, no tienes que hacer algún esfuerzo especial para cumplir con este precepto, aparentemente tan exigente. Solo tener presente tus valores y principios con eso será suficiente.

Mira este video

Libra

El Colgado

Quien no asuma que la vida siempre nos demanda sacrificios, de una u otra naturaleza, debe vivir en un mundo de fantasía. Lo mejor es estar dispuesta a enfrentarlos. Los de estos días, que los habrá, se relacionan con demoras en aquello que esperamos que suceda ya.

Escorpio

Seis de Copas

Tendrás un descanso emocional en estos días, que se perfilan tranquilos, sin complicaciones mayores. Será una suerte de remanso en un momento de tu vida, un tanto conflictuado. Aprovéchalos para recuperar energías y disponerte de la mejor manera para los desafíos que puedan venir.

Sagitario

Caballero de Espadas

Con la misma fe en ti, que te acompaña en todo momento, saldrás victoriosa ante cualquier dificultad mayor o menor que pueda aparecer en estos días. Con tu habitual optimismo sortearás los escollos que surjan y sumarás otra experiencia constructiva.

Capricornio

Diez de Bastos

Intenta desprenderte de problemas o responsabilidades que no sean los exclusivamente tuyos. No es el momento para andar auxiliando a otros, aunque lo quieras. Date un descanso y ocúpate solo de aquello que no puedas eludir y que sea inherente a ti.

Acuario

Cinco de Oros

La vida está llena de altibajos de todo tipo. Algunos nos afectan más que otros, según sea su naturaleza. Tal vez, los que se relacionan con salud y con dinero sean los más sobresalientes. Precisamente, en estos días, cuídate de estos y, que en cierta forma, puedan depender de ti.

Piscis

Cinco de Copas

Los tragos amargos hay que asumirlos y descartarlos, cuanto antes mejor. Son inevitables y, generalmente, ajenos a nuestra voluntad y a lo que hayamos hecho. Quedarse pegados en eventos tan inmerecidos agrandan su importancia, por lo que la solución es la amnesia voluntaria.

Te recomendamos en video